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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.11.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Emmy’den sonra sırada oyun ödülleri var

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Emmy’den sonra sırada oyun ödülleri var

Bu hafta Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “Şahsiyet” dizisindeki rolüyle “En iyi erkek oyuncu” seçilen usta oyuncu Haluk Bilginer’in başarısı ile gururlandık. Bilginer ödülünü aldıktan sonra kızının da oyuncu olmasını istediğini dile getirdi. Bilginer’in henüz çok genç olan kızı oyuncu olursa acaba günümüzdeki gibi tiyatro, sinema, dizi filmlerde mi oynayacak, yoksa gençleri farklı oyunculuk şekilleri mi bekliyor?

Öncelikle, yakın gelecekte robotların oynadığı bir “Lüküs Hayat” sahnelenmesini ya da Broadway’de “Cats” müzikalini robotların oynamasını beklemiyoruz. Şu an için bunlar değil ancak yapılan farklı çalışmalar ilgi çekiyor. Meselâ; aramızdan yıllar önce ayrılan, bir dönemin genç ve yakışıklı aktörü James Dean’in yeni bir filmde oynayacağını söyleyebilirim. Vietnam Savaşı dönemini konu alan “Finding Jack” filmiyle perdede yeniden canlanacak olan Dean, 1955'te 24 yaşındayken bir araba kazasında ölmüştü. Yeni filmin yapımında Dean’in önceki filmleri yanı sıra kayıtlı görüntülerinden faydalanılacağı belirtiliyor. 

Film endüstrisi ile teknoloji oldukça yakın ilişkide olduğundan, böyle bir deneme sanatsal açıdan olmasa da teknolojik açıdan önemli olabilir. Bu adım belki de film sektöründe farklı yapımların önünü açabilir. CGI (Common Gateway Interface) kullanılacak olan film ilk defa uygulanmıyor daha önce başka yapımlarda da kullanıldı. Meselâ; James Cameron'un "Avatar" filmi bu konudaki önemli örneklerden biri olarak gösteriliyor.

Sanal oyunculara da ödül veriliyor

Bilindiği gibi oyunlarda, gerçek oyuncuların sanalları rol alabiliyor. Bilmeyenler için birkaç örnek faydalı olabilir. Son zamanlarda herkesin dilinde olan Hideo Kojima yapımı oyun Death Stranding’de Mads Mikkelsen, Norman Reedus, Lindsay Wagner, Tommie Earl Jenkins, Troy Baker, Conan O'Brien, Léa Seydoux, Margaret Qualley, Geoff Keighley, Guillermo del Toro gibi oyuncular yer alıyor. Oyunda tüm bu gerçek karakterlerin birebir sanal modellerinin rol yaptığını görüyoruz. 

Ayrıca merakla beklen Cyberpunk 2077 oyununda da ünlü aktör Keanu Reeves ana karakter olarak karşımıza çıkıyor. Görüldüğü üzere sadece beyaz perde, tiyatro değil artık oyun aktör ve aktrisliği de oldukça popüler olmaya başlıyor. 

Oyunların ve e-sporun yaygınlaşmasıyla “Oyun Ödülleri” tanımını daha sık duyuyoruz. Hatta 12 Aralık 2019 tarihinde ABD’de gerçekleşecek “Oyun Ödülleri” gecesinde Death Stranding’den Mads Mikkelsen, Norman Reedus performans kategorisinde aday gösterildi. Diğer adaylarsa şöyle; The Outher Worlds’den Ashly Burch, Control’den Courtney Hope, Gears 5 oyunundan Laura Bailey ve Control’den Matthew Porretta. Bakalım ödülü kim kazanacak?

 

Serap TORUN 
twitter.com/seraptorun73

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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