Emmy’den sonra sırada oyun ödülleri var

Öncelikle, yakın gelecekte robotların oynadığı bir “Lüküs Hayat” sahnelenmesini ya da Broadway’de “Cats” müzikalini robotların oynamasını beklemiyoruz. Şu an için bunlar değil ancak yapılan farklı çalışmalar ilgi çekiyor. Meselâ; aramızdan yıllar önce ayrılan, bir dönemin genç ve yakışıklı aktörü James Dean’in yeni bir filmde oynayacağını söyleyebilirim. Vietnam Savaşı dönemini konu alan “Finding Jack” filmiyle perdede yeniden canlanacak olan Dean, 1955'te 24 yaşındayken bir araba kazasında ölmüştü. Yeni filmin yapımında Dean’in önceki filmleri yanı sıra kayıtlı görüntülerinden faydalanılacağı belirtiliyor.

Film endüstrisi ile teknoloji oldukça yakın ilişkide olduğundan, böyle bir deneme sanatsal açıdan olmasa da teknolojik açıdan önemli olabilir. Bu adım belki de film sektöründe farklı yapımların önünü açabilir. CGI (Common Gateway Interface) kullanılacak olan film ilk defa uygulanmıyor daha önce başka yapımlarda da kullanıldı. Meselâ; James Cameron'un "Avatar" filmi bu konudaki önemli örneklerden biri olarak gösteriliyor.

Sanal oyunculara da ödül veriliyor

Bilindiği gibi oyunlarda, gerçek oyuncuların sanalları rol alabiliyor. Bilmeyenler için birkaç örnek faydalı olabilir. Son zamanlarda herkesin dilinde olan Hideo Kojima yapımı oyun Death Stranding’de Mads Mikkelsen, Norman Reedus, Lindsay Wagner, Tommie Earl Jenkins, Troy Baker, Conan O'Brien, Léa Seydoux, Margaret Qualley, Geoff Keighley, Guillermo del Toro gibi oyuncular yer alıyor. Oyunda tüm bu gerçek karakterlerin birebir sanal modellerinin rol yaptığını görüyoruz.

Ayrıca merakla beklen Cyberpunk 2077 oyununda da ünlü aktör Keanu Reeves ana karakter olarak karşımıza çıkıyor. Görüldüğü üzere sadece beyaz perde, tiyatro değil artık oyun aktör ve aktrisliği de oldukça popüler olmaya başlıyor.

Oyunların ve e-sporun yaygınlaşmasıyla “Oyun Ödülleri” tanımını daha sık duyuyoruz. Hatta 12 Aralık 2019 tarihinde ABD’de gerçekleşecek “Oyun Ödülleri” gecesinde Death Stranding’den Mads Mikkelsen, Norman Reedus performans kategorisinde aday gösterildi. Diğer adaylarsa şöyle; The Outher Worlds’den Ashly Burch, Control’den Courtney Hope, Gears 5 oyunundan Laura Bailey ve Control’den Matthew Porretta. Bakalım ödülü kim kazanacak?

Serap TORUN

twitter.com/seraptorun73

