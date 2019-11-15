Emirates, Havalimanı Haritaları uygulamasını hayata geçirdi
Emirates mobil uygulamasında, yolcuların havalimanında, sorunsuz bir şekilde gezinmelerine imkân tanıyacak olan, “Havalimanı Haritaları” adlı yeni bir özelliği uygulamaya koydu.
Bluetooth ve Wifi üzerinden kullanıcının bulunduğu yeri algılayabilen söz konusu uygulama, havalimanında bulunan check-in masaları, Emirates lounge’ları, mağazalar, restoranlar ya da ATM’ler de dahil, havalimanının tüm temas noktalarında gezinmeyi mümkün hale getiriyor.
19 dilde desteklenen Emirates uygulaması, şu anda aylık 1.5 milyon aktif kullanıcıya sahip ve kullanıcıların, uçuşlar ve Emirates Skywards hesaplarında arama yapma, rezervasyonlarını gerçekleştirme ve onları yönetmelerine imkanı sağlıyor.
Yeni harita özelliği ayrıca, Emirates’in merkezindeki Dubai Uluslararası Havalimanı Terminal 3 dahil olmak üzere Londra Heathrow, Londra Gatwick ve Hong Kong Uluslararası Havalimanı gibi Emirates ağındaki başlıca havalimanlarını da içeriyor.
Emirates, geçen sene, 3D koltuk uygulamasını başlatarak, dijital platformda sanal gerçeklik teknolojisini kullanmaya başlayan ilk havayolu şirketi olmuştu. 3D koltuk modeli, Emirates A380 ve tüm Emirates B777 uçak tiplerinin iç kısımlarının 3D olarak 360 derece görünümünü yayınlayan bir görselleştirme motoru.
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