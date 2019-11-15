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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Emirates, Havalimanı Haritaları uygulamasını hayata geçirdi

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Emirates, Havalimanı Haritaları uygulamasını hayata geçirdi

Emirates mobil uygulamasında, yolcuların havalimanında, sorunsuz bir şekilde gezinmelerine imkân tanıyacak olan, “Havalimanı Haritaları” adlı yeni bir özelliği uygulamaya koydu.

Bluetooth ve Wifi üzerinden kullanıcının bulunduğu yeri algılayabilen söz konusu uygulama, havalimanında bulunan check-in masaları, Emirates lounge’ları, mağazalar, restoranlar ya da ATM’ler de dahil, havalimanının tüm temas noktalarında gezinmeyi mümkün hale getiriyor. 

19 dilde desteklenen Emirates uygulaması, şu anda aylık 1.5 milyon aktif kullanıcıya sahip ve kullanıcıların, uçuşlar ve Emirates Skywards hesaplarında arama yapma, rezervasyonlarını gerçekleştirme ve onları yönetmelerine imkanı sağlıyor. 

Yeni harita özelliği ayrıca, Emirates’in merkezindeki Dubai Uluslararası Havalimanı Terminal 3 dahil olmak üzere Londra Heathrow, Londra Gatwick ve Hong Kong Uluslararası Havalimanı gibi Emirates ağındaki başlıca havalimanlarını da içeriyor. 

Emirates, Havalimanı Haritaları uygulamasını hayata geçirdi

Emirates, geçen sene, 3D koltuk uygulamasını başlatarak, dijital platformda sanal gerçeklik teknolojisini kullanmaya başlayan ilk havayolu şirketi olmuştu. 3D koltuk modeli, Emirates A380 ve tüm Emirates B777 uçak tiplerinin iç kısımlarının 3D olarak 360 derece görünümünü yayınlayan bir görselleştirme motoru.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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