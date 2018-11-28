Elon Musk'tan şaşırtan sözler: İşçiler haftada 100 saat çalışsın! Çünkü...
Elon Musk, 'Çalışması daha kolay yerler var ancak kimse dünyayı haftada 40 saat çalışarak değiştirmedi' dedi. Musk, işçilerin 'dünyayı değiştirmek' için haftada 80-100 saat arasında çalışması gerektiğini öne sürdü.
Tesla CEO'su Elon Musk, şirketlerindeki çalışma koşullarıyla ilgili soruları yanıtladı. SpaceX, Tesla, Boring Company ve Nueralink gibi şirketlerin "bir şeyler yapmak isteyenleri" işe aldığını savundu.
Musk, "Çalışması daha kolay yerler var ancak kimse dünyayı haftada 40 saat çalışarak değiştirmedi" diyerek, işçilerin daha çok çalışması gerektiğini öne sürdü.
Sputnik'in haberine göre Musk, işçilerin haftada çalışması gereken saatin 80 ile 100 arasında olduğunu iddia ederek, bunun "sürdürülebilir" bir rakam olduğunu iddia etti.
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