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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.05.2018 - 07:26, Son Güncelleme:

Elon Musk'tan flaş Türkiye açıklaması: Resmen geliyor!

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Elon Musk'tan flaş Türkiye açıklaması: Resmen geliyor!

ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bu sene Türkiye pazarına gireceği bildirildi.

Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz." dedi.

Amerikalı milyarder, paylaşımında, "Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım." ifadelerini kullandı.

Şubat ayı itibarıyla Tesla'nın ürettiği toplam elektrikli araç sayısı 300 bini geçti.

Firmanın en popüler aracı olan ve bugüne kadar 200 binden fazla satan Model S, 2015 ve 2016 yıllarında dünyanın en çok satan elektrikli aracı olmuştu. 

Şirket, Eylül 2015'te Model X isimli bir SUV ve Temmuz 2017'de Model 3 adlı aracını piyasaya sunarken, geçen sene de ilk elektrikli kamyonu olan Tesla Semi'yi duyurmuştu. 

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) en güncel verilerine göre, mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 12,2 milyon trafiğe kayıtlı otomobil bulunuyor. 

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) verilerine göre, geçen yıl itibarıyla Avrupa Birliği'nde 15,1 milyon yeni otomobil kaydı yapılırken, söz konusu miktar Türkiye'de 729 bin 500 seviyesindeydi. 


Elon Musktan flaş Türkiye açıklaması: Resmen geliyor


Türkiye'de Tesla'nın elektrikli otomobillerini kullananların sayısı birkaç yüz kişiyi bulurken, şarj istasyonlarının ve servis hizmetlerinin yetersizliği genel olarak elektrikli araç piyasasının önündeki en büyük engeller olarak gösteriliyor. 

Uzmanlar, yüksek petrol fiyatları ve Türkiye'nin petrolde dışa bağımlılığı göz önüne alındığında, elektrikli araçların ülkede yaygınlaşmasının petrole olan bağımlılığı azaltabileceğini vurguluyor. 

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel EV (Elektrikli Araç) Görünümü 2017 raporuna göre, 2016'da dünyada 750 binden fazla elektrikli araç satılırken, söz konusu senede dünya genelindeki elektrikli araç sayısı 2 milyonu aştı. 

IEA raporuna göre, dünyada elektrikli araç sayısının 2020'de 9 ila 20 milyon, 2025'te ise 40 ila 70 milyon arasında olması öngörülüyor. 

Yeni Tesla'lar bu sabah ortaya çıktı!Türkiye saatiyle 08:00 sularında Tesla'nın patronu Elon Musk sahneye çıktı; Tesla'nın yeni model arabası Tesla Roadster ve dünyanın dört gözle beklediği elektrikli kamyonu ilk kez görüntülendi. Musk'a göre Tesla Roadster şimdiye kadar yapılmış dünyanın en hızlı seri üretim arabası.
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