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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
03.05.2018 - 08:14, Son Güncelleme:

Elon Musk'ın şirketi Tesla'dan 710 milyon dolarlık rekor zarar

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Elon Musk'ın şirketi Tesla'dan 710 milyon dolarlık rekor zarar

ABD'li girişimci Elon Musk'ın şirketi Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

Bu tutar, 2003'te kurulan ve elektrikli otomobil üretiminde öncü olmayı hedefleyen şirket tarihinin en büyük çeyreklik zararı olarak kayda geçti.

Şirket 2017'nin tamamında 2 milyar doların üzerinde zarar etmişti.

Şirketten yapılan açıklamada 2018'in ikinci yarısından sonra Tesla'nın kâra geçeceği taahhüt edildi.

Sermaye harcamalarını bu yıl 3 milyar doların altına çekmeyi hedefleyen Tesla, 'kısa vadeli ihtiyaçlara' odaklanacağını ifade ediyor.

Yatırımcılara bilançonun detaylarıyla ilgili bilgi veren Tesla yönetimi, lüks elektrikli araç sınıfındaki otomobillerin teslimatlarının yılın ikinci yarısında hızlanacağı, bunun da gelirlere olumlu yansıyacağı belirtildi.

Tesla'nın geniş kitlelere satmayı hedeflediği Model 3 elektrikli aracının imalat süreci hâlâ geliştirilme aşamasında. Şirket üretim maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor. 

Tesla'dan yapılan açıklamada Model 3 konusunda "Çok fazla otomasyon sürecini çok hızlı biçimde uygulamaya çalışarak hata yaptık" dendi.

CFRA yatırım danışmanlığı şirketinden Efraim Levy, Tesla'nın kasasındaki nakitten yemeye devam ettiğini ifade etti.

Toplantının soru cevap bölümünde Elon Musk'a şirketin finansalları konusunda yöneltilen sorular üzerine Musk, "Çok kuru sorular, beni öldürüyorlar" dedi ve hisse analistlerini YouTube üzerinden yayınlanan basın toplantısına dahil etmedi.

Tesla hisseleri, New York Borsası'nda kapanış sonrası işlemlerde yüzde 5 değer yitirdi.

Musk, yatırımcıların uzun vadeli hedeflere odaklanması gerektiğini savunuyor ve kısa vadeli borsa dalgalanmalarının Tesla'nın vizyonunu değiştirmeyeceğini ifade ediyor.

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