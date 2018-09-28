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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
28.09.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı davası

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Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı davası

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, elektrikli araba üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk hakkında menkul kıymetler dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açtı.

Komisyon, Musk'ın, Tesla hisselerini geri toplamak ve borsadan çekmek için mali kaynağı bulduğuna ilişkin açıklamasının "doğru olmadığını ve yanlış yönlendirici" olduğunu savundu.

Dava ile Musk'ın halka açık bir şirkette yöneticilik yapmasının yasaklanması talep ediliyor.

47 yaşındaki Güney Afrikalı işadamı, geçen ay şirket hisselerini geri toplamak için gereken mali kaynağı bulduğunu açıklayarak, iş dünyasında büyük ses getirmişti.

Ünlü girişimci Elon Musk, hakkında açılan davanın adil olmadığını, "doğrunun, şeffaflığın ve yatırımcıların iyiliği için" hareket ettiğini savundu.

Musk açıklamasında, "Dürüstlük benim hayatımdaki en önemli değer olmuştur ve bunu hiçbir zaman tartışma konusu yapmadığım bilinir" dedi.

Elon Musk, şirket hisselerini toplamak için yatırımcılara hisse başına, mevcut değerinin beşte bir daha fazlası olan 420 dolarlık ödeme yapmayı teklif edeceğini duyurmuştu.

Elon Muska borsa dolandırıcılığı davası

Musk finansal bir ceza ile de karşı karşıya

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Musk'ın gerçekte, herhangi bir fon ile kaynak anlaşması yapmak bir yana, böyle bir anlaşmanın ana hatlarını dahi daha konuşmadığını savundu.

Elon Musk, uzun süredir Tesla karşısında kısa pozisyon alan yatırımcıları eleştiriyor ve bu tutumun şirketin gerçek işine odaklanmasının önünde bir engel olduğunu söylüyordu.

Ancak Twitter üzerinden yaptığı borsa açıklamasından haftalar sonra, yatırımcıların tavsiyeleri ile bu plandan vazgeçtiğini duyurdu.

Borsa Komisyonu, açıklama ile borsaya ve yatırımcılara zarar verildiğini söyleyerek, oluşan "ciddi karmaşıklık" nedeniyle finansal bir ceza da talep ediyor.

Musk, ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin de yöneticisi konumunda bulunuyor.

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