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    Elon Musk tünel hafriyatından lego üretecek

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 12:40 | Son Güncelleme:

    Amerikalı girişimci Elon Musk, sahibi olduğu Boring Company şirketinin, tünel kazma projelerinde yerin altından çıkardığı kayalardan "birbirine kenetlenebilen", lego benzeri yapı taşları üreteceğini duyurdu.

    Musk, Twitter mesajında, ABD'nin California ve Maryland eyaletlerinde tüneller inşa eden Boring Company'nin bu projelerde yer altından çıkardığı kayalardan şekillendireceği, "gerçek boyutlarda binalar ve heykeller inşa edilebilecek" lego benzeri yapı taşlarını piyasaya süreceğini belirtti.

    Musk'ın mesajında  "Boring Company'nin yeni lisanslı ürünleri yakında geliyor. Tünel kazılarından çıkan kayalardan yapılan, birbirine kenetlenen tuğlalar... Bunları gerçek boyutlarda binalar ve heykeller inşa etmek için kullanılabileceksiniz. California sismik kaya standardına uygun, yani çok sağlam ancak bir uçak kanadı lonjeronu gibi ortası boşluklu, dolayısıyla ağır değil." ifadeleri yer aldı.

    Musk, piyasaya sürecekleri ilk yapı setinin "eski Mısır" temalı olacağını, setin parçalarıyla piramitlerin, Sfenks'in ve Horus Tapınağı'nın yeniden inşa edilebileceğini belirtti.

    Boring Company, halihazırda yalnızca Los Angeles ve Baltimore şehirlerinde iki kısa tünel projesi yürütüyor. 

    Tesla şirketiyle elektrikli araçlar, SpaceX şirketiyle roket ve uzay mekiği ve SolarX şirketiyle güneş enerjisi çözümleri üreten Musk, daha önce tünel şirketi Boring Company'nin lisanslı ürünü olarak bir alev silahını piyasaya sürmüştü. 

    Etiketler: elon musk
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