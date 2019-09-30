Elon Musk tanıttı: Starship insanlığı Mars'a götürecek
SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını yaptı.
ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.
SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Musk, uzay aracının ''Mk1'' versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi.
Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı.
Elon Musk, kurucusu olduğu SpaceX'in yeni uzay aracı Starship'i tanıttı. Mars'a, Ay'a veya Güneş Sistemi'ndeki herhangi bir noktaya insan ve yük taşıyabilen araç, misyonunu yerine getirdikten sonra Dünya'ya geri dönüp dikey iniş yapabilecek şekilde tasarlandı.
NASA Başkanı Jim Bridenstine, tanıtım öncesinde paylaştığı bir yorumda, SpaceX'in duyurusunu merakla bekliyorum. Aynı zamanda Commercial Crew projesi yıllardır geri kalmış durumda. NASA, Amerikan halkının vergilerine yapılan yatırımlar için de aynı derecede hevesli olmanızı bekliyor" dedi.
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