Elon Musk kovulacak mı? Elon Musk kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriElon Musk kovulacak mı? Elon Musk kimdir?
GeriTeknoloji Elon Musk kovulacak mı? Elon Musk kimdir?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
05.06.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Elon Musk kovulacak mı? Elon Musk kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elon Musk kovulacak mı? Elon Musk kimdir?

Geleceği belirleyen adam olarak tanınan Elon Musk, son günlerde olumsuz haberlerle gündeme geliyor. 2018'in ilk çeyreğinde bir hayli zarar ettiği açıklanan Tesla şirketinin yıllık yönetim kurulu toplantısında Elon Musk'ın yönetim kurulu başkanlığından, kardeşi Kimbal Musk’ın yönetim kurulu üyeliğinden alınması önerisi oylanacak. Oylama sonucunda Elon Musk’ın görevden alınıp alınmayacağı netleşecek.

Tesla Motors'un kurucu ortağı Güney Afrika asıllı Amerikalı mühendis Elon Musk'ın şirketteki konumu tehlike altında. Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı. İirketin hissedarlarına danışmanlık veren CtW Yatırım Grubu geçen hafta Tesla hissedarlarına gönderdiği mektupta yönetim kurulunda Antonio Gracias, Kimball Musk ve James R. Murdoch'un yeniden üye olarak seçilmemesi çağrısında bulundu. 5 Haziran’da yıllık yönetim kurulu toplantısında bir araya gelecek olan Tesla yönetim kurulu, Musk’ın başkanlığının devam edip etmeyeceğini netleştirecek.

ELON MUSK KİMDİR?

Teknoloji dünyasının son günlerde en çok konuşulan kişilerinden biri olan Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarda yazılıma ilgi duyan Elon Musk, 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı. 1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldı. Aldığı teklif sonrasında ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı. Lisansını ekonomi alanında alan Elon Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu. 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

Elon Musk, dünya çapında ün kazanmasına ön ayak olan SpaceX'i şirketini ise 2002 yılında kurdu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Elon Musk kovulacak mı? Elon Musk kimdir?

WWDC 18: İşte Apple'ın milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bombaları

İOS 12 ne zaman gelecek? İOS 12 WWDC 18 etkinliğinde resmen tanıtıldı

Hataylı Onur, Apple'ın açığını buldu para ödülü kazandı