Elon Musk kovulacak mı? Elon Musk kimdir?
Geleceği belirleyen adam olarak tanınan Elon Musk, son günlerde olumsuz haberlerle gündeme geliyor. 2018'in ilk çeyreğinde bir hayli zarar ettiği açıklanan Tesla şirketinin yıllık yönetim kurulu toplantısında Elon Musk'ın yönetim kurulu başkanlığından, kardeşi Kimbal Musk’ın yönetim kurulu üyeliğinden alınması önerisi oylanacak. Oylama sonucunda Elon Musk’ın görevden alınıp alınmayacağı netleşecek.
Tesla Motors'un kurucu ortağı Güney Afrika asıllı Amerikalı mühendis Elon Musk'ın şirketteki konumu tehlike altında. Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı. İirketin hissedarlarına danışmanlık veren CtW Yatırım Grubu geçen hafta Tesla hissedarlarına gönderdiği mektupta yönetim kurulunda Antonio Gracias, Kimball Musk ve James R. Murdoch'un yeniden üye olarak seçilmemesi çağrısında bulundu. 5 Haziran’da yıllık yönetim kurulu toplantısında bir araya gelecek olan Tesla yönetim kurulu, Musk’ın başkanlığının devam edip etmeyeceğini netleştirecek.
Teknoloji dünyasının son günlerde en çok konuşulan kişilerinden biri olan Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarda yazılıma ilgi duyan Elon Musk, 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı. 1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldı. Aldığı teklif sonrasında ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı. Lisansını ekonomi alanında alan Elon Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu. 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
Elon Musk, dünya çapında ün kazanmasına ön ayak olan SpaceX'i şirketini ise 2002 yılında kurdu.
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