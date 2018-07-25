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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
25.07.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Elon Musk ismine yasak geliyor

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Elon Musk ismine yasak geliyor

Son yılların en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Elon Musk, bu defa yaptıklarıyla değil, adıyla gündeme geldi. Üstelik, doğrudan ilgisinin olmadığı bir konu ile gündemde. Elon Musk adı Twitter’da yasaklandı! Peki, bu yasak tam olarak ne ifade ediyor?

Dünyanın en popüler isimlerinden biri olan Elon Musk, geçtiğimiz dönemlerde kapattığı Facebook hesabının sonrasında, sosyal medya etkileşiminin çok büyük bir kısmını Twitter üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştı. Yaptığı paylaşımlar ve takipçiler ile etkileşimi sayesinde de büyük ilgi gören bu hesabın peşinde art niyetli kişiler de yok değil. İşte bu noktada, Twitter devreye girdi ve Elon Musk adına yasaklama getirdi! 

Kripto para işiyle ilgilenenler, popüler hesapların isimlerini kopyalayıp, dağıttıkları linkler ile kullanıcıları kendi işleri için kullanmaya başladı. En çok kullanılan isimlerin başında gelen Elon Musk için, Twitter’ın önemli son derece net oldu.

Twitter’da görüntülenen hesap adı Elon Musk olan kullanıcılar, anında bloke ediliyor. Eğer bu hesap, onaylı bir hesap değil ise, tekrar aktif hale gelebilmek için “insanlık testi” yapılıyor. Bloke edilen hesabın sahibinden, telefon numarası ve CAPTCHA ile onay isteniyor. Onay sonrasında ise bu adı kullanmaya devam edilebiliyor.

Bu çalışmadaki ana hedef, parodi ve taklit hesapların engellemesinden ziyade, bot hesapların tamamen devredışı bırakılabilmesi. shiftdelete'in haberine göre sahte hesap isimleri ile açılan bot hesaplar, kripto para işlemesi için gereken linkleri, popüler hesaplar üzerinden otomatik olarak paylaşarak, inanılmaz bir kullanıcı kitlesine yayabiliyor. SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Musk’ın bu durumdan haberdar olması da dikkat çeken bir detay. Kendisine sorulan bir soruya, Etherium botlarını kimin çalıştırdığını merak ettiğini belirten Musk, bu kişinin becerilerinden etkilenmiş gibi görünüyor.

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