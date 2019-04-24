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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
24.04.2019 - 07:42, Son Güncelleme:

Elon Musk: Bir milyon robot taksi yollara çıkacak

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Elon Musk: Bir milyon robot taksi yollara çıkacak

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin geliştirdiği bir milyon robot taksinin ABD'de gelecek yıldan itibaren hizmet vermeye başlamasını umduğunu söyledi.

Musk, yatırımcılara düzenleyici kurumdan belli bölgelerde hizmet verecek robot taksiler için onay beklediklerini söyledi, "Uber ya da Airbnb modelinde hizmet verecek taksilerin 2020'de trafiğe çıkacağını tahmin ediyorum. Bu arabaların içinde kimse olmayacak. İki yıl içinde de direksiyonsuz ve pedalsız arabaları piyasaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Sürücülü arabalar kadar gelişmiş ve güvenli olmadığı öne sürülen sürücüsüz otomobillerin trafiğe çıkabilmesi için bazı hukuki ve teknik engelleri aşması gerekiyor.

Güney Afrikalı girişimci, açıklamasında sürücüsüz araçlar için yeni bir çip geliştirdiklerini de belirterek "Bu çip, sürücüsüz arabalarda bir dönüm noktası olacak" diye konuştu.

Henüz izinler alınmadı

Tesla'nın araçları, henüz "sürücüsüz araç" kategorisinde değil.

Bu kategorinin dördüncü seviyesindeki araçlar için arabalarda bir sürücü bulunması gerekiyor. Beşinci seviyede ise sürücü şartı aranmıyor.

Tesla otomobilleri henüz ne dördüncü ne de beşinci seviye için onay alabildi.

Musk daha önce sürücüsüz araçların 2018'de hizmet vermeye başlayacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Elon Musk açıklamasında daha önce bazı tarihleri tutturamadığını kabul etti, "Bunun farkındayım ama bu kez olacak" dedi.

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