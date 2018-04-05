Elleri yıkarken sıcak suyu mu tercih etmeliyiz soğuk suyu mu?

Ellerimizi temizlemek istediğimizde özünde kirden; yani bakterilerden kurtulmak için yıkıyoruz. Birkaç yıl önce ortaya atılan bir iddia sonucunda, bilimselliği ispatlanmadan, ellerimizi ister sıcak, ister soğuk suyla yıkayalım, normal sabunların bakterileri temizlemediği, mutlaka anti-bakteriyel ürünler kullanmamız gerektiği konusunda bir inanış hakim oldu. Oysa bu iddiayı destekleyen bilimsel bulgular bulunmadığı gibi, ardından durumun gerçekliğini ölçmek için yapılan araştırma ve deneylerde görüldü ki anti-bakteriyel sabunların bakterilerden kurtulma oranı konusunda diğer sabunlardan hiçbir farkı yok. Hatta cilt için zararlı olabilen maddeler de içerdikleri biliniyor. Sonuçta ellerimize normal sabunlarla yıkamamız yeterli. Zaten nasıl bir sabun kullanırsak kullanalım bu bakterilerin tamamından kurtulmak mümkün değil.

Peki su sıcak mı olsa daha iyi soğuk mu?

El yıkamada işe yarayan şey; suyun kullanımı ve ellerin ovalanması. Ovalama işlemi bakterileri yerinden ederek cilt yüzeyinden kopup gitmelerini sağlıyor. ABD, Rutgers Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmada E.coli bakterisi örneği üzerinden bazı deneyler yapıldı ve sıcak suyun, soğuk sudan pek bir farkı olmadığı görüldü. Hatta su çok sıcak olursa bakterilere daha konforlu bir yaşam alanı sunmuş oluyoruz. Çünkü çok sıcak olan su cilt üzerindeki koruyucu tabakaya zarar verip bakterilerin artmasına sebep oluyor.