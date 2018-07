ELITE: La Casa De Papel dizisinin başrol oyuncuları geri dönüyor!

Netflix, sonbaharda gösterime girecek yeni dizisi ELITE'nin başrol oyuncuların da yer aldığı ilk görüntülerini paylaştı. La Casa de Papel'in başrol oyuncularından María Pedraza, Miguel Herrán ve Jaime Lorente'yi tekrar bir araya getiren dizinin kadrosunda ayrıca Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) ve Omar Ayuso bulunuyor. Meksika'nın en ünlü aktris ve şarkıcılarından Danna Paola (Dare to Dream) da kadroda yer alan önemli isimlerden.

Elitlerin çocuklarını gönderdiği Las Encinas, İspanya'nın en iyi ve en seçkin okuludur. Okullarının bir depremde yıkılmasının ve yerel meclisin öğrencileri bölgedeki diğer okullara dağıtmasının ardından, işçi sınıfından üç çocuk da Las Encinas'a kabul edilir. İlk başta çok şanslı olduklarını düşünseler de aslında durum tam tersidir.





Her şeye sahip olanlar ile kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar arasındaki çatışmanın bir cinayetle sonuçlanmasının ardından olaylar peşi sıra gelişir. Peki işlenen suçun arkasında kim vardır?