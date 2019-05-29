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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
29.05.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Elementleri şarkı söyleyerek öğreniyorlar

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Elementleri şarkı söyleyerek öğreniyorlar

Rize'de görevli kimya öğretmenleri, elementleri sevilen şarkılar eşliğinde öğrettikleri öğrencilere kimya dersini sevdirdi.

Rize Tevfik İleri Anadolu Lisesi kimya öğretmenleri Mehmet Baykal ve Funda Gevezoğlu, öğrencilerine kimya dersini sevdirmek için yaklaşık 2 ay önce farklı bir yöntem uygulamaya karar verdi.

Baykal ve Gevezoğlu, öğrencilerin müziğe ilgisinden yola çıkarak dersleri daha eğlenceli hale getirmek için çalışma başlattı.

Öğrencilerin bildiği 4 şarkının sözlerini 118 elementin adıyla değiştiren öğretmenler, bu sayede gençlerin şarkı söyleyerek dersi daha kolay öğrenmelerini sağladı.

Öğretmenler, öğrenciler için üzerinde kimya ile ilgili görsellerin yer aldığı tişört de yaptırdı.

Mehmet Baykal, yaptığı açıklamada, bu yıl okulda kimya günü etkinliği başlattıklarını söyledi.

Bunu geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Baykal, "Amacımız öğrencilerin kimya dersine ilgilerini artırmak. Bu öğrenciler zaten yarınımızın mühendisleri ve bilim adamları olacak." dedi.

Baykal, uygulamanın öğrencilerin de hoşuna gittiğine dikkati çekerek, "Öğrenciler özellikle günlük hayatta karşılarına çıkan herhangi cisim veya eşyanın içerisinde hangi elementin olduğunu sorgulamaya başladı. Kimyayı dersten ziyade günlük hayata indirgediğimizin bir ölçüsü bu bizim için. Bunu görünce mutlu olduk." diye konuştu.

Funda Gevezoğlu ise amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu ifade ederek, "Öğrenciler kimya dersinden korkuyor ve sevmiyorlardı. Hocamla birlikte bu dersimizi sevsinler ve ilgi göstersinler istedik." dedi.

Bunun için koro çalışması başlattıklarını anlatan Gevezoğlu, şunları söyledi:

"Var olan şarkı sözlerini değiştirdik. Öğrencilerimiz enerji katarak şarkımızı daha da güzelleştirdiler. Tişört hazırlattık. Bu tişörtlerin arkalarında kimya ile ilgili ilginç şeyler var. Bu sayede öğrencilerin derslere ilgileri de artmış oldu."

"Kimyaya bakış açım değişti"

Okulun 9. sınıf öğrencisi Buse Gündüzlü, kimya dersine ön yargısının değiştiğini, kimyanın korkulacak bir ders olmadığını anladığını belirtti.

12. sınıf öğrencisi Doğa İhtiyar da kimya dersini çok sevdiğini vurgulayarak, "Kimyaya bakış açım değişti. Yarar sağladığını düşünüyorum. Akılda kalıcılığı sağlıyor. Organik kimya şarkısı söyledik. Ben bu şarkıyı sürekli tekrar edince elementler aklımda kalıyor." ifadesini kullandı.

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