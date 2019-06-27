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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
27.06.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Elektronik sigaralar ne kadar güvenli?

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Elektronik sigaralar ne kadar güvenli?

San Fransisco, elektronik sigara satışını yasaklayan ilk Amerikan kenti oldu. Ancak İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) elektronik sigaraları, tiryakilerin sigarayı bırakmasında yardımcı araç olarak kullanıyor.

Peki, elektronik sigaralar ne kadar güvenli? Bu konuda neler biliniyor ve genel kanı ne?

Elektronik sigaralar nasıl çalışıyor?

Elektronik sigaralar, genelde nikotin, propilen glisol ve/veya sebse gliserini ve aroma içeren bir sıvının ısıtılmasıyla çalışıyor.

Kullanıcılar, bu sıvıyla üretilen ve içinde sigaralardaki bağımlılık yapan madde olan nikotin bulunan buharı içlerine çekiyor.

Ancak nikotin, normal sigaralardaki katran ve karbon monoksit gibi çok sayıda zehirli kimyasallara kıyasla zararsız.

Nikotin, normal sigaralardaki tütün gibi kansere yol açmıyor.

Bu yüzden NHS, uzun yıllardır sigarayı bırakmak için uygulanan nikotin ikame tedavisinde nikotin sakızları, yamaları ve spreyleri veriyor.

Elektronik sigaralar ne kadar güvenli
Elektronik sigaralar ne kadar güvenli?

Risk var mı?

İngiltere'deki doktorlar, kamu sağlığı uzmanları ve kanser vakıfları, mevcut kanıtlar ışığında elektronik sigaraların, normal sigaraya kıyasla daha az risk taşıdığında hemfikir.

Bir bağımsız araştırmada, elektronik sigaraların, normal sigaraya göre yüzde 95 daha az zararlı olduğu sonucuna varılmıştı.

Ancak bu, tamamen güvenli oldukları anlamına da gelmiyor.

Elektronik sigaralardaki sıvı ve buharında, potansiyel anlamda zararlı olabilecek kimyasallar bulunabiliyor, ancak çok daha düşük düzeylerde.

İngiltere'deki küçük bir laboratuvar araştırmasında, elektronik sigara buharının, akciğerdeki bağışıklık sistemi hücrelerinde değişikliğe yol açabileceğini bulmuştu.

Şu anda elektronik sigaranın sağlığa potansiyel etkilerini tam anlamıyla bilmek için çok erken, ancak uzmanlar normal sigaradan çok daha düşük olacağı konusunda aynı düşünüyor.

Buhar zararlı mı?

Buharın diğer insanlara zararlı olup olmadığı konusunda henüz, herhangi bir kanıt yok.

Ancak normal sigaranın pasif içiciliğine kıyasla, sağlık riskleri görmezden gelinebilir düzeylerde.

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