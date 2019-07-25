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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.07.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Elektronik haberleşmede tüketici en fazla 'bağlantılar'dan şikayetçi

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Elektronik haberleşmede tüketici en fazla 'bağlantılar'dan şikayetçi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bu yılın birinci çeyreğinde yapılan şikayet sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,76 artarak 52 bin 245'i buldu.

BTK Pazar Verileri Raporu'ndan derlenen verilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde kuruma toplam 52 bin 245 şikayet iletildi. Şikayet sayısı, 45 bin 524 başvurunun geldiği 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,76 artış gösterdi. 

Sektör bazında en fazla şikayet, yüzde 57,1 ile internet servis sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin yapıldı. Söz konusu şikayetlerin 29 bin 807'si internet, 17 bin 895'i mobil, 3 bin 137'si sabit telefon, bin 282'si uydu platformu, 124'ü kablo TV hizmetleriyle ilgili oldu.

Bu yılın birinci çeyreği itibarıyla 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığına ilişkin 2 bin 344, uydu platformu hizmetlerine 286, sabit telefon hizmetlerine yönelik 270, mobil hizmetlere ilişkin 221 ve Kablo TV hizmetleri hususunda 100 tüketici şikayeti kaydedildi.

Faturalar ve bağlantı sorunları

Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin oldu. Bu yılın birinci çeyreği itibarıyla toplam şikayetlerin yüzde 25,9'u faturalara ilişkin geldi. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikayet edilen konu olan bağlantı sorunu, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 39,3'ünü oluşturdu.

Uydu platformu hizmetinde en fazla şikayetin "aboneliğin feshi veya geçici olarak durdurulması"na ilişkin olduğu görüldü. Söz konusu şikayet, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 38,4'ünü buldu.

Sabit telefon hizmetinde en fazla şikayet 66,7 ile bağlantıda gerçekleşirken, Kablo TV hizmetlerinde ise yine en fazla şikayet bağlantı sorununa ilişkin olarak yapıldı.

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