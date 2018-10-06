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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.10.2018 - 19:30, Son Güncelleme:

Elektronik haberleşmede şikayetler azaldı

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Elektronik haberleşmede şikayetler azaldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) nisan-haziran döneminde gelen şikayet sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 35 bin 549'a geriledi.

BTK verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ikinci çeyreğinde kuruma toplam 35 bin 549 şikayet iletildi. Şikayetler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azaldı. Nisan-Haziran 2017 döneminde kuruma 53 bin 48 şikayet ulaşmıştı.

Bu yılın nisan-haziran dönemde en fazla şikayet yüzde 50,8 ile internet servis sağlayıcılar sektörüne yönelik yapıldı. Şikayetlerin 18 bin 59'u internet servis sağlayıcıları, 14 bin 146'sı mobil, 2 bin 282'si sabit telefon, 940'ı uydu platformu, 122'si kablo TV hizmetlerine ilişkin oldu. 

İkinci çeyrek itibarıyla 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığı hizmetine yönelik bin 534, uydu platform hizmetlerine yönelik 213, mobil elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik 178, sabit telefon hizmetlerine yönelik 199 ve kablo TV hizmetlerine yönelik 100 tüketici şikayeti geldi.

Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin gerçekleşti. Bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla toplam şikayetlerin yüzde 59,3'ü faturalara ilişkin oldu. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde ise en fazla şikayet yüzde 61,6 ile bağlantı sorunu konusunda yapıldı.

Uydu platformu hizmetinde ise aboneliğin feshi ve iptaliyle geçici olarak durdurulmasına ilişkin şikayetler öne çıktı. Söz konusu şikayet, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 37,3'ünü kapsadı. 

Sabit telefon hizmetinde ise en fazla şikayet bağlantı sorununa ilişkin gelirken, bunun toplam şikayetlerdeki payı yüzde 78,1'i buldu.

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