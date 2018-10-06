Elektronik haberleşmede şikayetler azaldı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) nisan-haziran döneminde gelen şikayet sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 35 bin 549'a geriledi.
BTK verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ikinci çeyreğinde kuruma toplam 35 bin 549 şikayet iletildi. Şikayetler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azaldı. Nisan-Haziran 2017 döneminde kuruma 53 bin 48 şikayet ulaşmıştı.
Bu yılın nisan-haziran dönemde en fazla şikayet yüzde 50,8 ile internet servis sağlayıcılar sektörüne yönelik yapıldı. Şikayetlerin 18 bin 59'u internet servis sağlayıcıları, 14 bin 146'sı mobil, 2 bin 282'si sabit telefon, 940'ı uydu platformu, 122'si kablo TV hizmetlerine ilişkin oldu.
İkinci çeyrek itibarıyla 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığı hizmetine yönelik bin 534, uydu platform hizmetlerine yönelik 213, mobil elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik 178, sabit telefon hizmetlerine yönelik 199 ve kablo TV hizmetlerine yönelik 100 tüketici şikayeti geldi.
Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin gerçekleşti. Bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla toplam şikayetlerin yüzde 59,3'ü faturalara ilişkin oldu. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde ise en fazla şikayet yüzde 61,6 ile bağlantı sorunu konusunda yapıldı.
Uydu platformu hizmetinde ise aboneliğin feshi ve iptaliyle geçici olarak durdurulmasına ilişkin şikayetler öne çıktı. Söz konusu şikayet, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 37,3'ünü kapsadı.
Sabit telefon hizmetinde ise en fazla şikayet bağlantı sorununa ilişkin gelirken, bunun toplam şikayetlerdeki payı yüzde 78,1'i buldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle