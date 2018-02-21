Elektronik haberleşmede maliyetler düşüyor

Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı konusunda uygulanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği uyarınca Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından hazırlanan Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi zaman içinde sağlanan rekabet ortamı dolayısıyla yetersiz hale geldi.

Farklı işletmecilerin bina içi elektronik haberleşme altyapısını kullanmak istemeleri ve erişim yöntemlerinin Kablo TV, fiber optik altyapısı ve ethernet gibi çeşitlenmesi üzerine BTK tarafından Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi hazırlandı.

Söz konusu şartname, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile uygulanması zorunlu hale getirildi.

Buna göre, fiber optik, ethernet, uydu anten ve kablo TV kabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft (kablo bacası gibi) vasıtasıyla tesis edilecek. Böylece işletmeciler istedikleri kabloyu şaftın içinden binaya zarar vermeden, daha düşük maliyetlerle tesis edilebilecek.

Çanak antenlerin yarattığı görüntü kirliliği engellenecek

Balkonlarda yer alan çanak antenlerin yarattığı görüntü kirliliğinin engellenmesi amacıyla bina yapım aşamasında çatıdan tüm dairelere uydu yayımlarının ulaştırılabilmesi için kablo çekilmesi zorunlu hale getirildi.

Kablolu haberleşme hizmeti veren işletmeciler arasında bina içi rekabet ortamı sağlanacak.

Daire içinde bulundurulacak sigorta panosuna benzer daire içi zayıf akım panosuyla odalara dağıtım yapılabilecek. Böylece kullanıcılar, istedikleri herhangi bir odadan internet, telefon, kablolu TV ya da uydu antenine erişebilecek.

Daha düzenli dağıtım yapılabilmesi ve bina girişindeki görüntü kirliliğini önlemek için binaların en alt katına işletmecilerin dağıtım kutularını koyabilecekleri yeterli şartları taşıyan sistem odası ayrılacak.

Site gibi yapılarda bir binanın sitedeki diğer binalardan en az bir bina ile bağlantısı sağlanarak, ortak kullanımla maliyetlerin düşmesi ve yatırımların artmasını sağlayacak.

Söz konusu değişikliklerle özellikle fiber başta olmak üzere elektronik haberleşme altyapısının gelişmesini, maliyetlerinin düşmesini, hizmetlerine erişimin kolaylaşması gibi birçok konuda fayda sağlanacak.