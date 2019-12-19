Elektrikli scooter için haftalık abone olma dönemi başlıyor

Lime dahil pek çok elektrikli scooter'ı kullanırken, açılış ücreti olarak 1 dolar ödemek durumundasınız. Yurt dışında, özellikle de ABD'de fiyatlandırma bu şekilde. Ülkede elektrikli scooter hizmeti sunan Lime ise kullanıcıları kendine bağlamak adına yeni bir abonelik planı oluşturdu. Buna göre haftada 5 dolarlık ücreti ödeyenler scooter'ları kullanabilecek. Peki bu durum kullanıcılar için ne ifade ediyor?



Elektrikli scooter, her aktif hale geldiğinde otomatik olarak 1 dolar ücret kesiliyor. Yani haftalık 5 dolara abone olan bir kullanıcı, 5 binişi için peşinen bu ücreti ödemiş oluyor. Ancak 5'in üzerinde kaç kez binerse de yapılan bu kesintiden kurtulmuş oluyor.



Lime'ın bu sistemi önce ABD, sonra da Yeni Zelanda ve Avustralya'da aktif hale getireceği kaydedilirken, sistemin adı da LimePass olarak belirlendi. LimePass'in aktif hale gelmesi için sol üst köşedeki menü simgesine dokunmanız ve sonrasında talimatları izlemeniz yeterli.



Lime'ın açılış ücreti 1 dolar, haftalık abonelik ücreti ise 5 dolar. Eğer elektrikli scooter'ı sıkça kullanan biriyseniz abone olmak çok makul. Ancak Lime'ın bu araçlarını kullanırken dakika başına 0.15 dolarlık ücret yansıtıldığını da hatırlatmak gerekiyor. Yani siz sadece açılış ücreti vermekten kurtuluyorsunuz; kat ettiğiniz yolun maliyeti yine kartınıza yansıyor.