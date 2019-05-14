Elektrikli çöp kamyonu yollara çıkıyor
Elektrikli otomobil, otobüs derken çok yakında karşımıza kendi elektriğini üretebilen çöp kamyonları çıkacak. Bu kapsamda Volvo Trucks’ın alt markası olan Mack Truks, elektrikli çöp kamyonlarının üretimine yakında başlıyor.
Bu kamyonların en büyük özelliği 'sessiz' olacak olması. Çöp kamyonlarının sesini kısması beklenen elektrikli sistem, güçlü bir yapıda olacak. Üretilecek bu modelin 496 beygir gücündeki maksimum güç özelliği, en zor görevleri bile yerine getirmesini sağlayabilecek. Ayrıca, kamyonda yer alacak 4 adet lityum iyon bataryalar, 600 volt derecelendirmeyle motorları güçlendirecek ve bu sayede performans artışı sağlanacak.
Bu araçların bir diğer öne çıkan özelliği de yağ değişimini gerektirmeyecek olması. Bu da araçla ilgili maliyetleri kısan bir gelişme elbette.
Elektrikli çöp kamyonlarının ne zaman üretim bandındaki yerini alacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
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