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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.10.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Elektrikli aracı olan 2019 sonlarında Türkiye'yi dolaşabilecek

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Elektrikli aracı olan 2019 sonlarında Türkiye'yi dolaşabilecek

Zorlu Enerji Grup Başkanı Sinan Ak, şu anda İstanbul-İzmir-Ankara yolu üzerinde kurdukları 10 hızlı şarj istasyonunu bu yıl sonuna kadar 25'e çıkaracaklarını belirterek, "2019 sonunda Türkiye'nin her yerini elektrikli araçla dolaşabilecek şekilde bir sistem oluşturarak 200 ayrı lokasyonda hızlı şarj istasyonu kuracağız ve 10 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Ak, Zorlu Enerji Solutions (ZES) markasıyla kurdukları hızlı şarj istasyonu modelini AA muhabirine anlattı. 

Vestel'in şu anda hızlı şarj istasyonu konusundaki Ar-Ge çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu ve seneye seri üretime geçmeyi planladığını belirten Ak, Zorlu Enerji olarak Vestel'in ürettiği hızlı şarj istasyonlarını pazarda kullanacaklarını dile getirdi. Ak, bu anlamda işin henüz başında olduklarını fakat elektrikli araçların geleceğin en önemli konularından biri olacağını ifade etti. 

Şu anda Türkiye'de elektrikli araç sayısının düşük olduğunu aktaran Ak, bunun sebebini ise hızlı şarj istasyonlarının yaygın olmamasına bağladı. 

"Elektrikli araçta maliyet 4-5 kat daha az" 

ZES kapsamında kurdukları istasyonların Türkiye'ye bir otomobil bayisinin getirdiği ilk seri üretim ve uzun menzilli elektrikli araç olan Jaguar'ı 45 dakikada doldurduğunu ve bu batarya ile 400 kilometrelik yol gidilebildiğini vurgulayan Ak, "Elektrikli araçlarda hızlı şarj istasyonlarıyla benzin veya dizel araçlarla karşılaştırıldığında 4-5 kata varan bir yakıt tasarrufu söz konusu. Maliyet evlerde şarj edildiğinde daha düşük ama daha uzun zaman alıyor. Bu şekilde şarj edildiğinde 400 kilometrede 54 liralık bir elektrik maliyeti çıkıyor ama zaman olarak çok uzun." diye konuştu. 

Ak, bir istasyonda aynı anda dört aracın şarj edilebildiğini ifade ederek, kuracakları sistem hakkında, şu bilgileri verdi:

"10 hızlı şarj istasyonunu İstanbul-İzmir-Ankara üçgeninde ayrı lokasyonlarda kurduk. Biz bu istasyonların sayısını bu yıl sonuna kadar 25'e çıkaracağız. 2019 sonunda Türkiye'nin her yerini elektrikli araçla dolaşabilecek şekilde bir sistem oluşturarak 200 ayrı lokasyonda hızlı şarj istasyonu kuracağız ve 10 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Böylece, Türkiye'nin her tarafına elektrikli araçla gidebilecek şekilde bir hızlı şarj istasyonu ağı olacak. Ayrıca bir de aplikasyon geliştirdik ve hala üzerinde çalışıyoruz. Araçlar, aplikasyon üzerinden rezervasyon yapılıp şarj edilebilecek. Zaten şarj istasyonu arabayı tanıyacak ve ödemesi de uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Talebe göre de buradaki altyapıyı güçlendireceğiz." 

Ak, aynı zamanda uygulama ile "rooming" sistemini de başlatabileceklerini ve bunun üzerinden ZES haricindeki şarj istasyonlarından da rezervasyon alınabileceğini söyledi. 

"Yeni markalar Türkiye pazarına gelecek" 

Ak, Jaguar'ın Türkiye'ye 2019'da bin elektrikli araç getirmeyi planladığını ve bunun yanı sıra birçok markanın da Türkiye'yi planlarına almaya başladığını anlattı. Bu kapsamda Türkiye'ye gelecek çok marka olduğunu belirten Ak, 2022-2023'te artık elektrikli araçların daha ucuza üretilebilir hale geleceğini kaydetti.  

Ak, ABD'ye uygulanan gümrük vergileri sebebiyle Türkiye'ye gelecek markaların Avrupa, Japonya ve Çin markaları olacağını bildirdi. 

ZES kapsamında yaptıkları çalışmayı Türkiye'ye bir yatırım olarak gören ama bu yatırımın getirisinin üç seneden sonra ancak başlayabileceğini belirten Ak, elektrikli araçların dağıtım şebekesine nasıl bir yük bindirdiğini araştırdıklarını ifade etti. 

Elektrik dağıtım şirketlerinin 2020 sonrasındaki yatırım planları içerisine bu istasyon yatırımlarını almak durumunda kalacaklarını ve şirket olarak yurt dışında da hızlı şarj istasyonları kurmayı planladıklarına işaret eden Ak, "Avusturya ve Polonya'ya kadar olan Güneydoğu Avrupa'daki bütün ülkeleri sisteme dahil etmeyi düşünüyoruz. Oralarda şu an elektrikli araç yok, o yüzden olmayan yerde yapmak daha mantıklı." değerlendirmesinde bulundu. 

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