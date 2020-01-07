Elektrikli araç satışında patlama yaşanıyor! Tesla ipi göğüsledi

Geleceğin standardı olarak görülen elektrikli araçlara en çok ilgi gösteren ülkelerden biri Norveç. Hızla yaygınlaşan elektrikli araç satışları öylesine arttı ki geçen yıl satılan her 100 aracın 42'si tam elektrikli çalışan araçlardan meydana geliyor. 2018 yılında bu oran yüzde 31 seviyelerindeydi. 2013 yılına kadar geri gittiğimizde ise oran yüzde 5'lere kadar iniyor. Yani toplamda 6 yıl içinde elektrikli araçlar pazarın yarısını ele geçirmişe benziyor.



Elektrikli araç satışlarının artması, bu kategoride üretim yapanların yüzünü güldürüyor. Bunların başında ise Elon Musk'ın kurucusu bulunduğu Tesla'dan başkası değil. Norveç’teki elektrikli araç satışlarının büyük çoğunluğunu Tesla gerçekleştirdi.



Toplamda 18 bin 798 adet satış yapan elektrikli araç üreticisi, ülkenin 2019’daki en popüler markası olan Volkswagen’in yalnızca 150 adet gerisinde kaldı. Tesla’nın sattığı araçların 15 bin 683 adetini Tesla Model 3 oluşturdu. Norveç'te bu tablonun devam etmesi halinde 2020 sonunda yollara çıkan her iki araçtan biri tam elektrikli olacak.



