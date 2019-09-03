Elektrikli arabadan sonra şimdi de elektrikli bebek arabası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriElektrikli arabadan sonra şimdi de elektrikli bebek arabası
GeriTeknoloji Elektrikli arabadan sonra şimdi de elektrikli bebek arabası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.09.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Elektrikli arabadan sonra şimdi de elektrikli bebek arabası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrikli arabadan sonra şimdi de elektrikli bebek arabası

Dünya yavaş yavaş elektrikli otomobillere geçiş yaparken, pek çok aracın elektrikli olan sürümünü görmeye başladık. İstanbul sokaklarında da kullanılmaya başlanan e-scooter'lar da bu akımın son temsilcilerinden. Bosch ise bu teknolojiyi bebek arabalarına adapte etti ve elektrikli bebek arabası için düğmeye bastı.

Alman teknoloji üreticisi Bosch, bebek arabalarını son teknolojiyle buluşturmaya hazırlanıyor. eBebek arabası olarak anılması beklenen bu yeni bebek arabası, ebeveynlerin işini kolaylaştıracağa benziyor. Dış görünüş itibarıyla klasik bir bebek arabasından farksız olan eBebek arabası, iki adet elektrik motoruna sahip. Üzerinde bulunan sensörler sayesinde arabayı iterken harcanan enerji daha az olurken, arabanın istenmeyen yönlere savrulmasının da önüne geçiliyor. 

Elektrikli olmasının en büyük avantajını ise bir yeri çıkarken görüyorsunuz. Yokuş çıkmaya başladığınızda araba size destek olmaya başlıyor; böylece siz arabayı iterken daha az efor sarf ediyorsunuz. 

15 km menzile sahip bataryalar, şirketin kendi tasarımı olan 18 voltluk değiştirilebilir lityum-iyon bataryalardan oluşuyor. Böylece herhangi bir şekilde arabanın pillerini şarj etmeyi unutursanız ancak Bosch’un “power tools” ürün gamından bir cihaza sahipseniz, pilleri kolayca değiştirebiliyorsunuz. 

Bluetooth bağlantısına da sahip olan eBebek arabasını telefon üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Arabanın batarya ömrünü telefondan görebileceğiniz gibi, hırsızlık gibi durumlarda da telefona bildirim geliyor. 


Xiaomi'den renkli ekranlı akıllı bileklik: Mi Band 4Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa sunduğu yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 4'ü yakından inceledik. Daha fazla teknoloji kutusu videoları için youtube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?