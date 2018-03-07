Elektrik kesintisine karşı Nano UPS

Nano UPS’in kompakt ve sade tasarımı ise, ev ya da iş yerlerinin dekorasyonu bozmadan kullanabilme imkanı sunuyor. Beklenmedik anlarda yaşanan elektrik kesintisinin beraberinde getirdiği iletişim ve güvenlik kaybı herkes için sorun oluyor. Güvenlik kameraları, dect telefonlar ya da modem sayesinde internete bağlı bütün cihazlar elektrik kesintisinden etkilenirken, geride kimi zaman maddi kimi zaman ise itibar kaybı oluşturabiliyor.

Büyük önem taşıyan bu cihazlar için en kritik sorun olan güç kesintisi Tunçmatik'in geliştirdiği Nano UPS ile çözülebiliyor. Nano UPS; telsiz, modem, güvenlik kamerası gibi cihazlara, şebeke elektriği kesildiğinde güç sağlıyor. Adaptör fişlerini andıran ve doğrudan prize takılan küçük yapıdaki UPS, dekorasyonu bozmadan kullanılabiliyor. Elektrik kesintisine karşı çalışmasını istenen cihazın kendi adaptörü yerine geçen ve prize takınca çalışmaya başlayan Nano UPS, farklı voltajlardaki cihazlara göre ayarlanabiliyor. Kısa sürede içerisinde bulunan UPS’i şarj eden adaptör, sonrasında oluşacak kesintiler için anında devreye girerek, bağlı olan cihazı çalıştırmaya devam ediyor. 6 saat sürekli kullanım imkanı sunan 265 gram ağırlığındaki Nano UPS adaptör yerine DC kaynak olarak da kullanılabiliyo ve 500 kere tekrar sarj olabiliyor.