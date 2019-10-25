Ekranı üçe katlanabilen telefon şaşkınlık yarattı
Samsung'un Galaxy Fold ve Huawei'nin Mate X telefon modelleriyle birlikte hayatımıza giren ekranı katlanabilen telefonlar yeni bir boyuta geçiyor. Teknoloji üreticisi Alcatel, bu kez ekranı üçe katlanabilen telefonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
TCL, ekranı üçe katlanabilen tasarımıyla dikkat çeken yeni telefonunu ortaya çıkardı. 10 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan cihazın ekranı üç katmandan meydana geliyor. Dört arka kameranın yer alacağı telefon, USB-C portuna ev sahipliği yaparken 3.5 mm kulaklık girişi olmayacak.
TCL’nin telefonunda yer vereceği donanım ve daha da önemlisi telefonun seri üretime girip girmeyeceği şu anda bilinmezliğini koruyor. Bunu bir kenara bırakacak olursak, son dönemin merakla beklenen telefonu Motorola RAZR.
RAZR efsanesinin katlanabilir şekilde geri döneceği telefon Galaxy Fold, Mate X veya TCL’nin prototipinden çok daha farklı bir hedefe sahip. Motorola telefonu bir tablete dönüştürmek yerine, yatay eksende açılmasını sağlayacak.
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