Ekranı kırılan telefondan veri nasıl kurtarılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEkranı kırılan telefondan veri nasıl kurtarılır?
GeriTeknoloji Ekranı kırılan telefondan veri nasıl kurtarılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 05.11.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

Ekranı kırılan telefondan veri nasıl kurtarılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekranı kırılan telefondan veri nasıl kurtarılır?

Akıllı telefonlarının ekranı kullanılamayacak şekilde kırılan kullanıcılar, rehberlerini, fotoğraflarını, videolarını, mesajlarını ve hesap şifrelerini kurtaramayacaklarını düşünerek paniğe kapılıyor. Türkiye'nin profesyonel veri kurtarma alanındaki öncü firması Veri Kurtarma Hizmetleri’nin Genel Müdürü Serap Günal, kullanıcıların çaresiz olmadığını belirterek ekranı hasar gören telefonlardan verilerin nasıl kurtarılacağını paylaşıyor.

1. Telefonun ekranı kısmen bozulmuş ancak ana menü tuşu çalışıyorsa. Böyle bir durumda öncelikle ulaşılabiliyorsa ayarlar kısmından cihazdaki USB kısıtlayıcı modun kapatılması gerekiyor. Daha sonra cihaz bilgisayara bağlanarak içindeki veriler aktarılabiliyor. Eğer ayarlar kısmına girilemiyorsa, ana menü tuşuna uzun süre basılarak Siri sesli asistanının açılması ve Siri’ye Voice Over özelliğini aktif etme komutunun verilmesi gerekiyor. Bu sayede USB kısıtlayıcı mod seçeneği yine bulunabiliyor. Böylece cihaz yine bir bilgisayara bağlanabiliyor. Başka bir yol olarak, Voice Over’in yardımıyla veriler iCloud’a da yedeklenebiliyor.

Ayrıca, eğer bir iPhone, iTunes ile yakın zamanda senkronize edildiyse bu durum senkronizasyon işleminin yapıldığı bilgisayarda bir yedeğin olduğu ve bu yedekten de verilerin kurtarılabileceği anlamına geliyor.

2. Ana menü tuşu çalışmıyorsa. Hasar görmüş bir iPhone’nin ana menü tuşunun çalışmaması, AssistiveTouch özelliğinden faydalanma zamanının geldiğini gösteriyor. Bu özellik ile cihaz, ekranda beliren bir ana menü tuşu tanıyor ve bu sayede veri kurtarmaya giden işlemler yapılabiliyor. AssistiveTouch’u devreye sokmak için ayarlar üzerinden önce genel, sonra erişim şıkkına, ardından da etkileşim menüsünden AssistiveTouch seçeneğine tıklanabiliyor. Böylece kullanıcılar AssistiveTouch ile kontrol merkezine erişerek yedekleme yapabiliyor.

3. Telefonun ekranı hiç çalışmıyorsa. Eğer cihaz ekranı hiç çalışmıyorsa, bir tarafı daha ince olan ve Lightning kablosu olarak adlandırılan USB adaptörleriyle cihaza bir klavyenin bağlanması gerekiyor. Klavye üzerinden girilen cihaz giriş koduyla kimlik doğrulaması yapılmasının ardından yine VoiceOver modunun aktif edilmesiyle veri kurtarma işlemlerine başlanabiliyor.

4. Telefon Android işletim sistemine sahipse. iPhone cihazlar için başvurulan klavye tekniği Android cihazlarda da uygulanabiliyor. Android cihazları tercih eden kullanıcıların, bir USB klavyesini veya Bluetooth’la çalışan bir fareyi bu sefer bir OTG kablosu aracılığıyla telefona bağlaması öneriliyor. Ardından cihaz ekranında belirecek bir imleç ile cihazın ayarlar menüsüne ve hakkında kısmına, oradan “Build Number” özelliğine tıklaması gerekiyor. Böylece cihaz sistemi kullanıcıyı bir geliştirici olarak görerek, geliştirici seçenekleri adı altında yeni bir kısım sunuyor. Kullanıcılar, bu yeni menüden önce USB kısıtlamasını kaldırıp daha sonra USB konfigürasyonu seçeneğindeki medya transfer protokolü (MTP) şıkkını seçerek verilerine erişebiliyor. Bazı durumlarda ise bu işlemlere gerek kalmadan, kimlik doğrulamasının ardından elle bir yedekleme yapmak yeterli olabiliyor.

5. Bu maddelerin hiçbiri işe yaramadıysa. “Tüm seçenekleri denedim ama verilerime hala ulaşamıyorum.” diyen kullanıcıların cihazlarını profesyonel ellere teslim etmesi gerektiğini belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Günal, öncelikle ekranı kırılan telefonun teknik servise götürülmesini öneriyor. “Ekranın değiştirilmesi halinde telefona reset atılması şart ise kullanıcılar verilerini kaybedeceklerdir.” ifadelerinde bulunan Günal, telefondaki verilerin telefondan daha önemli olduğunu düşünen kullanıcıların profesyonel laboratuvarlarda yapılacak bir veri kurtarma işlemiyle verilerine ulaşabileceklerinin altını çiziyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?