Ekranı kırılan telefondan veri nasıl kurtarılır?

1. Telefonun ekranı kısmen bozulmuş ancak ana menü tuşu çalışıyorsa. Böyle bir durumda öncelikle ulaşılabiliyorsa ayarlar kısmından cihazdaki USB kısıtlayıcı modun kapatılması gerekiyor. Daha sonra cihaz bilgisayara bağlanarak içindeki veriler aktarılabiliyor. Eğer ayarlar kısmına girilemiyorsa, ana menü tuşuna uzun süre basılarak Siri sesli asistanının açılması ve Siri’ye Voice Over özelliğini aktif etme komutunun verilmesi gerekiyor. Bu sayede USB kısıtlayıcı mod seçeneği yine bulunabiliyor. Böylece cihaz yine bir bilgisayara bağlanabiliyor. Başka bir yol olarak, Voice Over’in yardımıyla veriler iCloud’a da yedeklenebiliyor.

Ayrıca, eğer bir iPhone, iTunes ile yakın zamanda senkronize edildiyse bu durum senkronizasyon işleminin yapıldığı bilgisayarda bir yedeğin olduğu ve bu yedekten de verilerin kurtarılabileceği anlamına geliyor.

2. Ana menü tuşu çalışmıyorsa. Hasar görmüş bir iPhone’nin ana menü tuşunun çalışmaması, AssistiveTouch özelliğinden faydalanma zamanının geldiğini gösteriyor. Bu özellik ile cihaz, ekranda beliren bir ana menü tuşu tanıyor ve bu sayede veri kurtarmaya giden işlemler yapılabiliyor. AssistiveTouch’u devreye sokmak için ayarlar üzerinden önce genel, sonra erişim şıkkına, ardından da etkileşim menüsünden AssistiveTouch seçeneğine tıklanabiliyor. Böylece kullanıcılar AssistiveTouch ile kontrol merkezine erişerek yedekleme yapabiliyor.

3. Telefonun ekranı hiç çalışmıyorsa. Eğer cihaz ekranı hiç çalışmıyorsa, bir tarafı daha ince olan ve Lightning kablosu olarak adlandırılan USB adaptörleriyle cihaza bir klavyenin bağlanması gerekiyor. Klavye üzerinden girilen cihaz giriş koduyla kimlik doğrulaması yapılmasının ardından yine VoiceOver modunun aktif edilmesiyle veri kurtarma işlemlerine başlanabiliyor.

4. Telefon Android işletim sistemine sahipse. iPhone cihazlar için başvurulan klavye tekniği Android cihazlarda da uygulanabiliyor. Android cihazları tercih eden kullanıcıların, bir USB klavyesini veya Bluetooth’la çalışan bir fareyi bu sefer bir OTG kablosu aracılığıyla telefona bağlaması öneriliyor. Ardından cihaz ekranında belirecek bir imleç ile cihazın ayarlar menüsüne ve hakkında kısmına, oradan “Build Number” özelliğine tıklaması gerekiyor. Böylece cihaz sistemi kullanıcıyı bir geliştirici olarak görerek, geliştirici seçenekleri adı altında yeni bir kısım sunuyor. Kullanıcılar, bu yeni menüden önce USB kısıtlamasını kaldırıp daha sonra USB konfigürasyonu seçeneğindeki medya transfer protokolü (MTP) şıkkını seçerek verilerine erişebiliyor. Bazı durumlarda ise bu işlemlere gerek kalmadan, kimlik doğrulamasının ardından elle bir yedekleme yapmak yeterli olabiliyor.

5. Bu maddelerin hiçbiri işe yaramadıysa. “Tüm seçenekleri denedim ama verilerime hala ulaşamıyorum.” diyen kullanıcıların cihazlarını profesyonel ellere teslim etmesi gerektiğini belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Günal, öncelikle ekranı kırılan telefonun teknik servise götürülmesini öneriyor. “Ekranın değiştirilmesi halinde telefona reset atılması şart ise kullanıcılar verilerini kaybedeceklerdir.” ifadelerinde bulunan Günal, telefondaki verilerin telefondan daha önemli olduğunu düşünen kullanıcıların profesyonel laboratuvarlarda yapılacak bir veri kurtarma işlemiyle verilerine ulaşabileceklerinin altını çiziyor.