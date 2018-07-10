Ekranı kırık telefondan veri alma işlemi nasıl yapılır?
Ekranı kırılan Android telefonunuzun içindeki veriyi kurtarmak için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu sayede ekranı kırılan cihazınızdaki verilerinizi kullanabilir ve başka cihazlara kopyalayabilirsiniz.
Ekranı kırılan telefonlar, kullanıcılara dert olabilir. Özellikle de telefonda önemli veriler varsa veriyi kurtarmak çok daha önem kazanacaktır. Bununla beraber kırık bir ekrana sahip bir telefondan verileri kurtarmak kolay olmayacaktır. Harici SD kart verilerini kurtarsanız bile dahili hafızadaki veriyi alabilmek için ekran ile telefona müdahale etmek gerekebilir.
Bu tarz durumlarda telefonun ekranı olmadan çalışmasını sağlayacak ve bilgisayar ile müdahaleyi mümkün kılacak bir uygulama olan Android Control, ekranı kırık telefon kullanıcılarına verilerini kurtarma imkanı sunuyor.
Telefonu USB hata ayıklama modunda açtıktan sonra ADB isimli root'lama aracını telefona yüklemeniz gerekiyor. Paylaşımlı bir Google Drive klasöründen Android Screen uygulamasını alıp bilgisayarınızda çalıştırın. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra ekranı kırılan cihazınızı bilgisayarınıza bağladığınızda telefonunuzun ekranını artık bilgisayarınızda görebileceksiniz. Böylece telefonunuzun hafızasındaki önemli verileri artık bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.
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