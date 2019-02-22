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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.02.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

Ekranı katlanan Galaxy Fold ile kulaklık girişi kaldırıldı

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Ekranı katlanan Galaxy Fold ile kulaklık girişi kaldırıldı

Samsung, katlanabilen ekranıyla dikkat çeken yeni telefonu Galaxy Fold ile birlikte 3.5 mm kulaklık yuvasını kullanmayı bıraktı. Kulaklık kullanmak isteyenlerin USB Type-C yuvasını kullanması gerekecek. 3.5 mm kulaklık yuvası için dönüştürücü alarak da kullanıcı bu engeli aşabilir.

Yeni nesil amiral telefonlarda artık standart 3.5 mm kulaklık yuvası görmüyoruz; bunun yerine Apple'ın başlattığı bu akıma uyarak tek bir girişi telefonda tutmayı şirketler tercih ediyor; USB Type-C yuvasını kullanarak kullanıcılar hem telefonlarını şarj edip veri transferi yapabilirken, diğer yandan kulaklığına da bu bölümden bağlamak durumunda. Galaxy Fold da bu akıma uyan son telefon oldu.

Ekranı katlanan Galaxy Fold ile kulaklık girişi kaldırıldı

Yukarıdaki görüntüden de anlaşılacağı üzere cihazın alt kısmında sadece hoparlör, mikrofon ve USB Type-C yuvası bulunuyor

Galaxy Fold'da ayrıca microSD kart yuvasına da yer verilmemiş; ancak bunda şaşılacak bir şey yok; zira bu desteği sunan telefonların sayısı giderek azalıyor. Çünkü dahili hafıza zaman içinde yükselmeye başladı. 

Galaxy Fold, 1980 dolardan satışa sunulacak ve yaz aylarında Türkiye'de de satışının yapılması planlanıyor. 

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