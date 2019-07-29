Ekranı katlanabilen telefon Galaxy Fold yenilendi

Galaxy Fold adını taşıyan bu özel telefon, en geniş haliyle 7.3 inç'lik bir ekrana sahip. Yani tablet gibi kullanabiliyor; örneğin WhatsApp, YouTube ve hatta Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Dahili ekran sadece bükülmüyor; aynı zamanda katlanabiliyor da. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etti ve ince bir ekran yarattı. Yeni malzeme, Galaxy Fold'un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor.

Galaxy Fold, kitap gibi açılıp kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe geliştirdi. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor.

Bataryasına gelelim. İki pil eşit şekilde dağıtıldığından Galaxy Fold elinizde dengeli bir his veriyor. Aynı anda birden fazla uygulamayı açabiliyor olmak oldukça kullanışlı bir özellik. Ne üzerinde çalışıyor, oynuyor ya da paylaşıyor olursanız olun, aynı anda üç aktif uygulamayı açabiliyorsunuz. En yeni filmler ve TV dizileri arasında gezinin, en son yorumlara ve sıralamalara göz atın, fragmanı bir mesaja sürükleyip bırakarak arkadaşlarınızla paylaşın ve bunların tümünü tek ekranda yapın.

Şimdi gelelim teknik özelliklerine... Açıldığında 7.3 inç, kapandığında ise 4.6 inç'lik bir ekrana sahip olan Galaxy Fold, üzerinde 6 kamera barındırıypr. Kapak kamerası 10 MP, arka yüzde ise utra geniş açılı kamerası 16 MP, geniş açılı kamerası 12 MP, Telefoto kamera 12 MP, ön yüzde geniş açı 10 MP ve RGB derinlik sensörü (8 MP) ile birlikte toplamda 6 kamerası var.









12 GB RAM ve 512 GB depolama hafızasıyla gelen Galaxy Fold'un microSD kart desteği bulunmadığından toplam hafızayı sonradan artırmak söz konusu değil. Android 9 Pie işletim sistemi altında çalışan Galaxy Fold için Samsung son 5 aydır yoğun bir çalışma yürütüyor. Peki, yaklaşık 5 aylık süreçte Galaxy Fold'da neler düzeltildi, hangi noktalarda değişikliklere gitti? Bu konuda resmi açıklama yapan Güney Koreli şirket, Galaxy Fold'da yaptığı değişiklikleri böyle sıralıyor:

Infinity Flex ekranın üst koruyucu katmanı, çerçeveye kadar uzatıldı.



Galaxy Fold'a dış darbelerden korunması için ek güçlendirme özellikleri uygulandı.



Menteşe alanının üst ve alt kısımları güçlendirildi.



Ekranın korumasını güçlendirmek adına Infinity Flex ekranın altına ek matal katmanlar dahil edildi.



Menteşeler ile telefonun gövdesi arasındaki boşluk azaltıldı.