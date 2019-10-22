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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.10.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Ekranı katlanabilen Huawei Mate X'in fiyatı ne olacak?

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Ekranı katlanabilen Huawei Mate X'in fiyatı ne olacak?

Çinli Huawei'nin tanıtılmasının üzerinden uzun bir zaman geçmesine karşın piyasaya sürülmeyen ekranı katlanabilen telefonu Huawei Mate X, iki farklı model halinde geliyor. Cihazların yurt dışı fiyatları ise belli oldu.

Huawei, 23 Ekim tarihinde resmi olarak Çin pazarında ekranı katlanabilen telefonu Huawei Mate X'i satışa sürmeye hazırlanıyor. Uzun bir bekleyişten sonra nihayet satışa sunulacak olan Huawei'nin bu ilginç telefonu, iki farklı model ile geliyor. İlk sürümünde şirketin kendi geliştirdiği mobil işlemcisi Kirin 980 ile Balong 5000 5G modem birimi kullanan telefonun fiyatı 1414 dolar olarak belirlenirken, Kirin 990 5G işlemci kullanan modeli ise 1979 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. İki model arasındaki fiyat farkı ise oldukça dikkat çekici.

Kirin 990 5G işlemciyi kullanan Huawei Mate X, şirketin en yeni ve hızlı işlemcisini kullanıyor. Şirket, Kirin 990 5G'yi ilk olarak geçtiğimiz aylarda Berlin'de gerçekleştirilen IFA 2019 teknoloji fuarında gözler önüne sermişti. Bu işlemcisini kullanan ilk telefonu ise Huawei Mate X oldu. Ancak cihazın daha uygun fiyatlı modelini de ortaya koymak isteyen şirket, bu işlemcinin bir alt seviyesinde bulunan Kirin 980'li modeli de satışa sunmayı planlıyor. 

Ekranı katlanabilen Huawei Mate Xin fiyatı ne olacak

Bu fiyatlar elbette pek ucuz değil; Türkiye pazarına da cihazların gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak Türkiye'de telefon pazarına girmesi halinde Huawei Mate X serisinin hayli yüksek fiyat etiketlerine sahip olacağına hiç şüphe yok. 

Gelelim Huawei Mate X'in dikkat çeken diğer teknik özelliklerine... 8 inç'lik geniş ekranıyla gelen ve 2480x220 piksel ekran çözünürlüğü kullanan cihazda OLED ekran yer alıyor. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen Huawei Mate X, 55 W hızlı şarj teknolojisini kullandığından dolayı hayli hızlı şarj oluyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile 12 GB RAM ve 512 GB depolama hafızası seçeneklerine sahip olması beklenen Huawei Mate X'n kameraları da hayli başarılı. 

Arka yüzünde 40 MP ana kamera, 16 MP, 8 MP ve ToF sensörü bulunan cihaz, Samsung'un Galaxy Fold'u ile rekabet içinde olacak. 

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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