Ekranı katlanabilen Huawei Mate X'in fiyatı ne olacak?
Çinli Huawei'nin tanıtılmasının üzerinden uzun bir zaman geçmesine karşın piyasaya sürülmeyen ekranı katlanabilen telefonu Huawei Mate X, iki farklı model halinde geliyor. Cihazların yurt dışı fiyatları ise belli oldu.
Huawei, 23 Ekim tarihinde resmi olarak Çin pazarında ekranı katlanabilen telefonu Huawei Mate X'i satışa sürmeye hazırlanıyor. Uzun bir bekleyişten sonra nihayet satışa sunulacak olan Huawei'nin bu ilginç telefonu, iki farklı model ile geliyor. İlk sürümünde şirketin kendi geliştirdiği mobil işlemcisi Kirin 980 ile Balong 5000 5G modem birimi kullanan telefonun fiyatı 1414 dolar olarak belirlenirken, Kirin 990 5G işlemci kullanan modeli ise 1979 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. İki model arasındaki fiyat farkı ise oldukça dikkat çekici.
Kirin 990 5G işlemciyi kullanan Huawei Mate X, şirketin en yeni ve hızlı işlemcisini kullanıyor. Şirket, Kirin 990 5G'yi ilk olarak geçtiğimiz aylarda Berlin'de gerçekleştirilen IFA 2019 teknoloji fuarında gözler önüne sermişti. Bu işlemcisini kullanan ilk telefonu ise Huawei Mate X oldu. Ancak cihazın daha uygun fiyatlı modelini de ortaya koymak isteyen şirket, bu işlemcinin bir alt seviyesinde bulunan Kirin 980'li modeli de satışa sunmayı planlıyor.
Bu fiyatlar elbette pek ucuz değil; Türkiye pazarına da cihazların gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak Türkiye'de telefon pazarına girmesi halinde Huawei Mate X serisinin hayli yüksek fiyat etiketlerine sahip olacağına hiç şüphe yok.
Gelelim Huawei Mate X'in dikkat çeken diğer teknik özelliklerine... 8 inç'lik geniş ekranıyla gelen ve 2480x220 piksel ekran çözünürlüğü kullanan cihazda OLED ekran yer alıyor. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen Huawei Mate X, 55 W hızlı şarj teknolojisini kullandığından dolayı hayli hızlı şarj oluyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile 12 GB RAM ve 512 GB depolama hafızası seçeneklerine sahip olması beklenen Huawei Mate X'n kameraları da hayli başarılı.
Arka yüzünde 40 MP ana kamera, 16 MP, 8 MP ve ToF sensörü bulunan cihaz, Samsung'un Galaxy Fold'u ile rekabet içinde olacak.
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