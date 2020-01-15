Ekranı katlanabilen Huawei Mate X kaç adet sattı?

Samsung ve Huawei'nin art arda 2019 yılı başlarında duyurusunu yaptığı ekranı katlanabilen telefonları dünya genelinde yayılma şansı bulamadı. Telefonların teknik olarak bazı sorunlar içermesi nedeniyle Galaxy Fold ilk etapta sadece şirketin merkezinin bulunduğu Güney Kore'de, Huawei Mate X ise Çin'de satışa sunulmuş durumda. Samsung, Güney Kore'de 400 bin seviyelerinde Galaxy Fold satmayı başarırken, Çinli şirket ise yaklaşık 200 bin Huawei Mate X satışı yaptı.



Ancak burada önemli bir nokta var. Galaxy Fold, Güney Kore'nin ardından ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde de satışa sunuldu. Huawei ise yeni telefonunu Çin dışına ısrarla çıkarmadı. Bu nedenle iki aylık süreçte 200 binlik satış rakamı bir başarı olarak da görülebilir.



Huawei'nin ABD ile yaşanan ambargo sorunu nedeniyle Huawei Mate X'i yaymadığı, sadece Çin'le sınırlı tuttuğu düşünülürken, gelecek ay Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde yine ziyaretçilerin karşısına çıkacak ve yakından incelenme şansı olacak.







