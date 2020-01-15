MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEkranı katlanabilen Huawei Mate X kaç adet sattı?
GeriTeknoloji Ekranı katlanabilen Huawei Mate X kaç adet sattı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 15.01.2020 - 09:21,Son Güncelleme:/

Ekranı katlanabilen Huawei Mate X kaç adet sattı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekranı katlanabilen Huawei Mate X kaç adet sattı?

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin ekranı katlanabilen telefonu Huawei Mate X, geçen yılın başlarında ilk kez karşımıza çıkmıştı. Ancak şirket, cihazı dünya genelinde değil; sadece Çin sınırları içinde ve sınırlı sayıda satmayı tercih etti. Peki Huawei Mate X ne kadar sattı?

Samsung ve Huawei'nin art arda 2019 yılı başlarında duyurusunu yaptığı ekranı katlanabilen telefonları dünya genelinde yayılma şansı bulamadı. Telefonların teknik olarak bazı sorunlar içermesi nedeniyle Galaxy Fold ilk etapta sadece şirketin merkezinin bulunduğu Güney Kore'de, Huawei Mate X ise Çin'de satışa sunulmuş durumda. Samsung, Güney Kore'de 400 bin seviyelerinde Galaxy Fold satmayı başarırken, Çinli şirket ise yaklaşık 200 bin Huawei Mate X satışı yaptı. 

Ancak burada önemli bir nokta var. Galaxy Fold, Güney Kore'nin ardından ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde de satışa sunuldu. Huawei ise yeni telefonunu Çin dışına ısrarla çıkarmadı. Bu nedenle iki aylık süreçte 200 binlik satış rakamı bir başarı olarak da görülebilir.

Huawei'nin ABD ile yaşanan ambargo sorunu nedeniyle Huawei Mate X'i yaymadığı, sadece Çin'le sınırlı tuttuğu düşünülürken, gelecek ay Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde yine ziyaretçilerin karşısına çıkacak ve yakından incelenme şansı olacak.

Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruzÇin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun uygun fiyatlı telefon modellerinden Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruz. Telefon; sadece uygun fiyatıyla değil, dört kamerası dahil diğer donanım özellikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için




False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle