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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
07.05.2018 - 08:32, Son Güncelleme:

Ekranı bükülebilen Galaxy X ne zaman geliyor?

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Ekranı bükülebilen Galaxy X ne zaman geliyor?

Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve geçtiğimiz aylarda bizzat Samsung'un başındaki isim tarafından doğrulanan Galaxy X'in ne zaman karşımıza çıkacağı hala akıllarda soru işareti olmayı sürdürüyor. Ancak şirkete yakın kaynaklar Samsung'un gelecek yıl Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy X'in karşımıza çıkabileceğini belirtiyor.

Samsung, katlanabilir akıllı telefonun parçalarını bu yılın Kasım ayına kadar tedarik etme çalışmalarına başlamış durumda. Bunlara ek olarak Valley kod adıyla geliştirilen cihazın proje isminde değişime gidildiği ve kod adının Winner olarak değiştirildiği de ifade ediliyor. Uzmanlar Samsung'un katlanabilir akıllı telefonunun artık proje aşamasından sıyrılıp, piyasaya çıkma yolunda ilerlediğini belirtiyorlar. Cihazın model adının ise Galaxy X olacağı uzun bir süredir konuşuluyor.

Daha önceki dedikodularda Galaxy X'in katlanabilen telefon tasarımından çok, kitaba benzer bir tasarımla gelebileceği söyleniyordu. Bu tasarımın Galaxy X'in son hali olup olmadığı belli değil. Samsung'un katlanabilen telefonuna ait birçok tasarım gördük ve henüz Samsung'un hangisini tercih ettiğini bilmiyoruz.

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