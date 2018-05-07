Ekranı bükülebilen Galaxy X ne zaman geliyor?
Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve geçtiğimiz aylarda bizzat Samsung'un başındaki isim tarafından doğrulanan Galaxy X'in ne zaman karşımıza çıkacağı hala akıllarda soru işareti olmayı sürdürüyor. Ancak şirkete yakın kaynaklar Samsung'un gelecek yıl Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy X'in karşımıza çıkabileceğini belirtiyor.
Samsung, katlanabilir akıllı telefonun parçalarını bu yılın Kasım ayına kadar tedarik etme çalışmalarına başlamış durumda. Bunlara ek olarak Valley kod adıyla geliştirilen cihazın proje isminde değişime gidildiği ve kod adının Winner olarak değiştirildiği de ifade ediliyor. Uzmanlar Samsung'un katlanabilir akıllı telefonunun artık proje aşamasından sıyrılıp, piyasaya çıkma yolunda ilerlediğini belirtiyorlar. Cihazın model adının ise Galaxy X olacağı uzun bir süredir konuşuluyor.
Daha önceki dedikodularda Galaxy X'in katlanabilen telefon tasarımından çok, kitaba benzer bir tasarımla gelebileceği söyleniyordu. Bu tasarımın Galaxy X'in son hali olup olmadığı belli değil. Samsung'un katlanabilen telefonuna ait birçok tasarım gördük ve henüz Samsung'un hangisini tercih ettiğini bilmiyoruz.
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