Ekranı bükülebilen Galaxy Flex'in fiyatı ne olacak?
San Francisco‘da düzenlenen Geliştiriciler Konferansı‘nda Samsung, katlanabilir akıllı telefonunda kullanacağı Infinity Flex Display’i ilk defa görücü karşısına çıkartmıştı. Peki bu yeni telefonun fiyatı ne olacak dersiniz?
Gizmodo UK tarafınca aktarılan bilgiler doğrultusunda, katlanabilir telefon Galaxy Flex fiyatı hakkında önemli detayları gün yüzüne çıkarttı. Adı açıklanmayan bir Samsung çalışanı tarafından aktarılan bilgilere göre katlanabilir telefonun fiyatının 1500 ila 2000 pound arasında olacağı iddia ediliyor.
Samsung, ilk etapta söz konusu telefonunu sadece 1 milyon adet üretecek. Katlanabilir telefonun fiyatının bu kadar yüksek olmasının nedeninin sınırlı sayıda üretilmesinden dolayı kaynaklanmadığını da belirtelim. Samsung’un geliştiriciler konferansı sırasında resmi olarak tanıtmış olduğu Infinity Flex ekranların, üretiminin bir hayli zahmetli ve maliyetli olmasının etiket fiyatına doğrudan etki ettiği belirtiliyor. Bu sebepten dolayı dolayı kullanıcılar dudak uçuklatan bir fiyat ile baş başa kalacaklar.
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