Ekran kartı güncelleme nasıl yapılır? AMD, Nvidia, ve Intel Ekran Kartı Güncelleme

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Ekran kartınızı birkaç basit ve hızlı adımla güncelleyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak "Aygıt Yöneticisi"ne gidin. Bilgisayarınızın başlat menüsünün yanında yer alan arama kutusuna "Aygıt Yöneticisi" yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Diğer bir yol da Bilgisayarım>Yönet> Aygıt Yöneticisi seçeneklerini takip ederek açabilirsiniz. "Aygıt Yöneticisi"ni açtıktan sonra "Görüntü Bağdaştırıcıları" sekmesine tıklayın. Ardından ekran kartı markanızı, AMD, Nvidia, veya Intel, seçin. Daha sonra seçtiğiniz ekran kartına sağ tıklayıp açılan pencereden "Sürücü Yazılımını Güncelleştir" deyin. Karşınıza, "Güncel Sürücü Yazılımını Otomatik Olarak Ara" ve "Sürücü Yazılımı İçin Bilgisayarımı Tara" seçenekleri gelecek. "Güncel Sürücü Yazılımını Otomatik Olarak Ara" butonuna tıklayarak internet üzerinden sürücüyü yükleyip bilgisayarı yeniden başlatın. Eğer ekran kartınız güncelse, "Aygıtınız İçin En Son Yazılım Zaten Yüklü" uyarısı verecektir.