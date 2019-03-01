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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.03.2019 - 06:34, Son Güncelleme:

Ekran karşısında geçirilen süreyi azaltmanın yolları

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Ekran karşısında geçirilen süreyi azaltmanın yolları

Pek çok insan artık gününün büyük bir bölümünü bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlarının ekranına bakarak geçiriyor. Ekranlar karşısında geçirilen sürenin uzaması ise en çok çocukları etkiliyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, çocuklarının ekran önünde çok fazla vakit geçirdiğini düşünen ebeveynlerle bu durumu engellemenin yollarını paylaşıyor.

1. Hafta içi ve hafta sonu izin verilen ekran süreleri ile ilgili bir plan yapın. Bir araya gelerek maksimum ekran süresini belirlediğiniz bir plan çıkartın. Oluşturacağınız bu dijital takvimi hazırlarken yaratıcı ve dengeli olun. Programınıza dijital dünyadan tamamen uzak bir gün koyabilir ya da oyun oynayacağınız saatler ekleyebilirsiniz.

2. Uygulamalar, oyunlar, mailler gibi ekrana bağlı aktivitelere ne kadar zaman ayırdığınızı anlamak için süre tutun. Böylece dijital aktivitelere ayırmak istediğiniz yeni zamanı daha doğru belirleyebilir, cihazlarla yapmak istediğiniz şeylerin hangilerini erteleyebileceğinizi ya da çevrimdışı aktivitelerle değiştirebileceğinizi görebilirsiniz.

3. Sohbet uygulamalarında çok fazla zaman harcamak yerine yüz yüze iletişimi öncelikli haline getirin. Hayatınızdaki insanlarla sadece çevrimiçi ortamlar üzerinden konuşma alışkanlığınızdan vazgeçin. Uzaktaki sevdiklerinizi telefonla arayın veya aynı şehirde yaşadığınız halde uzun zamandır ihmal ettiğiniz akrabalarınızla bir araya gelin. 

4. Ekran karşısında geçirdiğiniz sürenin bir kısmını dışarıda geçirin. Gününüze dışarıda kısa bir yürüyüş eklemeniz bile bütün zamanınızı telefon, tablet veya laptopunuzla koltuğunuzda geçirmenizden daha iyidir. Koşuya çıkabilir, sanatsal bir etkinliğe katılabilir ya da küçük çocuklarınız varsa onlarla dışarıda oynayabilirsiniz. 

5. Beraber yapacağınız çevrimdışı aktivitelere yönelik fikirler oluşturun. Çocuklarınız, akıllı cihazlarınızı ortadan kaldırdığınızda sıkıldığını ve yapacak hiçbir şeyleri olmadığını söyleyebilir. Böyle bir tavra karşı alternatifler üreterek beraber bir oyun oynamayı, yemek pişirmeyi, el işi yapmayı veya bir şeyler çizmeyi önerin. Böylece ekran karşısında fazla süre geçirmelerini önlerken yeni bir hobiye sahip olmalarını da sağlayabilirsiniz. 

6. Bir akıllı telefon oteli belirleyin. Evdeyken telefonları elinizde veya kıyafetlerinizin cebinde tutmak yerine duracakları ortak bir alan belirleyin. Bildirimlerin en azından bir kısmını kapatmanız da onları kontrol etmek için sürekli telefona bakmak istemenizi engelleyecektir. 

7. Evinizde akıllı cihazların kullanımına izin verilmeyen, dijitallikten uzak alanlar yaratın. Yemek odası, yatak odası, çocuk odası veya banyoda ekranlardan uzak durun. Yemeğinizi ekran karşısında yemeniz aile arasındaki etkileşimi keser. Çoğu doktorun uykudan en geç bir saat önce telefon ve bilgisayar gibi cihazların bırakılmasını önerdiğini unutmayın. 

8. Çocuklarınızla çevrimiçi tehlikeler hakkında konuşun. Ekran karşısında çok fazla süre geçirmenin yaratacağı problemleri çocuklarınızla konuşun ve uyguladığınız kısıtlamalar ile önlemlerin onların güvenliği için olduğunu anlamalarını sağlayın. Şiddet içeren video oyunlarının, filmlerin, görüntülerin veya siber zorbaların oldukça yaygın olduğunu hatırlatarak güvenlik risklerini azaltmak için beraber neler yapabileceğinizi anlatın.

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