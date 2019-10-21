Eklem hareket bozukluklarının tedavisine yerli cihaz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEklem hareket bozukluklarının tedavisine yerli cihaz
GeriTeknoloji Eklem hareket bozukluklarının tedavisine yerli cihaz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
21.10.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Eklem hareket bozukluklarının tedavisine yerli cihaz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eklem hareket bozukluklarının tedavisine yerli cihaz

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Mustafa Deveci ve ekibinin, parmaklardaki eklem hareket bozukluklarının tedavisi için geliştirdiği "parmak kontraktürü açma cihazı", kapalı yöntemle yaklaşık bir ayda tedavi imkanı sağlıyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark AŞ iş birliğiyle düzenlenen "Benim İşim Girişim" yarışmasında birincilik elde eden parmak kontraktürü açma cihazı, parmaklardaki eklem hareket bozukluklarının tedavisinde başarılı sonuçlar veriyor.

Dr. Mustafa Deveci, yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıllık hekim olduğunu ve uzun yıllardır el ameliyatlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Geliştirdikleri parmak kontraktürü açma cihazı için ciddi yatırım yaptıklarını aktaran Deveci, maaşının yüzde 50'sini Ar-Ge'ye ayırdığını anlattı.

El ameliyatlarında zor anlar yaşandığını belirten Deveci, geliştirdikleri yerli cihazın özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Parmakların eklem hareket açıklığının yeteri kadar sağlanamadığı, bükük kaldığı ya da dümdüz kaldığı, bükülemediği, bükükken de açılamayan hastalıklar (kontraktür) vardır. Bunlara cerrahi işlemler yapıyoruz. Dünyada da rutin işlem açık cerrahidir. Fakat bu cerrahi işlemlerin başarı oranı yüzde 8-10 arasında değişmekte, 3-6 ay sonrasında hastanın ameliyat öncesi haline dönme oranı oldukça yüksektir. Acaba bu durumu açık ameliyatsız nasıl çözeriz diye düşündük. 10 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından hayal ettiğimiz ürünün Erciyes Teknopark bünyesinde 3 boyutlu modellemelerini yaptık. Daha sonra prototipini ürettik. 2-3 hastada da uyguladık. Oldukça iyi sonuçlar elde ettik. Şu an yüzdeye vurmak için hasta sayımız yetersiz. Bilimsel veri olması için en az 15-20 hastada çalışma yapmamız lazım ancak uygulama yaptığımız 3 hastada yüzde 100 başarı sağladık."

Parmak kontraktürü açma cihazı öncesinde hastaya lokal anestezi uygulandığını ifade eden Deveci, "Açık cerrahi ameliyatlarında anesteziye ait komplikasyonlar, enfeksiyon, yara yeri problemleri ve cilt dokusu yetmediği durumlarda başka yerden deri yaması alınması ihtiyacı olabilmektedir. Bizim sistemimizde ise tamamen lokal anestezi yapılmakta. Operasyon 5-10 dakika sürmektedir. Sadece çivilerin girdiği yerlerde bir cerrahi işlemimiz oluyor." diye konuştu. 

"Hasta memnuniyeti oldukça yüksek"

Deveci, geliştirilen ürünün ulusal ve uluslararası patent başvurularının yapıldığını, ürünün devlet ödemeleri kapsamında olduğunu belirtti

Tedavi ile ilgili bilgiler veren Deveci, şöyle devam etti:

"Cihaz vücuda yerleştirildikten sonra günlük 3 derecelik düzeltmeler yapıyoruz. Toplam vücutta kalma süresi uzatmalarıyla birlikte 1 aydır. 25 gün düzeltme, 5 gün de bekleme süresi. İlk vakamız 2 taraflı bir hastaydı. Bir tarafına uyguladık. Diğer tarafı için de bir süre ara vermek istedik. Hastanın 15 yıllık kontraktürü vardı. Israrla 'hocam diğer tarafını da yapar mısınız' dedi. Diğer tarafı da yaptık ve fiksatör şu an hastanın parmağında bulunmakta. Yaklaşık 10 gün sonra da diğer tarafı çıkartacağız. Hastamızın memnuniyeti oldukça yüksek."

Biyomedikal mühendisi Mehmet Özcan ise şirketlerini Erciyes Teknopark'ta geçen yıl kurduklarını, bu süreçte parmak kontraktürü açma cihazının yapım aşamasının daha başarılı bir şekilde ilerlediğini aktardı.

Özcan, projenin başarısında ORAN ve Erciyes Teknopark ekibinin çok ciddi bir çalışması olduğunu, projesi olan kişilerin hayallerinin peşinden gidip asla pes etmemesi gerektiğini kaydetti.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?