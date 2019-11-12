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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

'Ejderhaların tasarım süreci beyin ameliyatı gibiydi'

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'Ejderhaların tasarım süreci beyin ameliyatı gibiydi'

İstanbul Bilgi Üniversitesi, büyük bir başarı elde eden Game of Thrones dizisinin görsel efekt yapımcısı Tyler Weiss’i ağırladı. Dizideki ejderhaların tasarım aşamalarını beyin ameliyatına benzeten Weiss, profesyonel kariyerini görsel efekt üzerine kurmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Tyler Weiss, Amerika ve Kanada’da medya, sanat ve tasarım alanında edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Jurassic Park için ürettiği dinozor efektlerinin ardından Game of Thrones’tan teklif aldığını belirten Weiss, dünya çapında yankı uyandıran dizinin yapım sürecini ve görsel efekt tasarım aşamalarını paylaştı. Bazı sahnelerin çok ince ayrıntılara sahip olduğuna vurgu yapan Weiss, “Tasarım süreci beyin ameliyatı gibiydi” dedi. 

Doğadan ilham aldık

Game of Thrones’a 6. sezon ile giriş yaptığını belirten Weiss şu açıklamalarda bulundu; “HBO’dan teklif geldikten sonra bazı testler yaptık ve bir demo hazırladık. Kasların hareket şeklini tasarladıktan sonra ejderhaların iniş, kalkış, yürüyüş ve havada süzülme gibi detaylarını çalıştık. Görsel efektleri kurgularken mümkün olduğu kadar gerçek görünmesi izleyicinin diziyi seyrederken hikayeye odaklanması açısından önemli. Her ne kadar fantastik bir öğe de olsa kanatlarını çırpan bir ejderhanın ayaklarının aldığı pozisyonlar bile doğadan alınan ilham sonucu tasarlandı.” Ejderhaların uçuş şablonlarını hazırlarken Kuzey Amerika kartallarından, kanat hareketleri için de yarasalardan ilham aldıklarını belirten Weiss, havada süzülme sahneleri için de büyük uçakların hareketlerini baz aldıklarını belirtti.

“Kış 8 ayda geldi”

Game of Thrones’un gözde repliklerinden “Winter is coming” (Kış Geliyor) göndermesi de yapan Weiss, fırtına, sis, bulut ve bir miktar büyünün karışımından oluşan istila sahnesi için birçok fırtına ve hava muhalefetini incelediklerini söyledi. Topladıkları hava olaylarını tasarladıkları ambiyans için kullandıklarını ve sürecin çok uzun sürdüğünü belirten Weiss, Winterfell’in istila edildiği ünlü sahneyi kastederek; “Kışın gelmesi sekiz ayımızı aldı” dedi.

“Haftada 100 saat çalıştım”

Etkinlikte kariyerini görsel efekt alanında ilerletmek isteyen gençlere tavsiyelerde de bulunan Tyler Weiss, Game of Thrones’un 8 sezonunda haftada yüz saat çalıştığını ve bir sahneyi 825 kere çekmek zorunda kaldıklarını belirtti. Weiss şu ifadeleri kullandı; “Game of Thrones’un 8. sezonunda sadece ejderhaların efekt süreci iki yıl sürdü. Subjektif bir iş olduğundan beğenilmeyen bir ejderha animasyonu için fazladan altı hafta çalışmamız gerekti. Bir saniyelik revize bir geceye mal oluyor. Sizler de bu sabrı göstermeli ve çok çalışmalısınız” dedi.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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