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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
20.12.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Egzotik öte gezegenler sınıfı keşfedildi

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Egzotik öte gezegenler sınıfı keşfedildi

Gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında yeni ve egzotik öte gezegenler sınıfı keşfetti.

Science Daily'nin haberinde, yıldızlarına yakın mesafede çok yüksek sıcaklıklarda oluştuğundan bu sınıfta yer alan öte gezegenlerin, kalsiyum ve alüminyum bakımından zengin olduğu belirtildi.

Dünya'dan 21 ışık yılı uzaklıkta, Kraliçe Takımyıldızı'nda bulunan HD219134 b, yıldızı çevresindeki dönüşünü 3 günde tamamladığından bu sınıfa aday gösterildi. Zürih Üniversitesi Sayısal Bilimler Enstitüsünde görevli gök bilimci Caroline Dorn, "Muhtemelen safir ve yakutlar gibi kırmızı ve mavi ışıltılar saçıyor çünkü bu değerli taşlar öte gezegende yaygın görülen alüminyum oksitler." ifadesini kullandı. 

HD219134 b'nin yanı sıra yüzey sıcaklıkları neredeyse 3 bin derece olan iki öte gezegen 55 Cancri ve WASP-47 e'nin bu sınıfa aday olduğu ifade edildi. 

Teorik modelleri kullanarak gezegen oluşumunu inceleyen ve sonuçları gözlem verileriyle karşılaştıran gök bilimciler, bilinen dev kütleli "Süper Dünyalar" olarak adlandırılan gezegenlerin büyük bölümünün, Dünya gibi demir çekirdekli oluşumlar olduğu sonucunu elde etti. Yıldızına yakın ve çok sıcak bir bölgede bulunan bir gezegeni oluşturan ana bileşenlerin ise magnezyum ve silisyumun yanı sıra kalsiyum ve alüminyum olduğu hesap edildi. 

Caroline Dorn, bu gezegenlerin Dünya gibi manyetik alanları olmadığını da kaydetti. 

Cambridge Üniversitesinden bilim adamlarının katkı sağladığı çalışmanın ayrıntıları MNRAS dergisinde yayımlandı.

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