Eğitimde yapay zekâ yankı fanusu oluşturur mu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEğitimde yapay zekâ yankı fanusu oluşturur mu?
GeriTeknoloji Eğitimde yapay zekâ yankı fanusu oluşturur mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
19.08.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

Eğitimde yapay zekâ yankı fanusu oluşturur mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitimde yapay zekâ yankı fanusu oluşturur mu?

Eğitimin geleceğinden söz ederken, yapay zekâ kullanımının ön planda olduğu ve bu alanda deneysel çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Kaliteli, ulaşılabilir, kişiselleştirilmiş eğitim tüm dünyanın gündeminde. Amaçlar arasındaki “Kişiselleştirilmiş eğitim” özellikle dikkat çekiyor. Her çocuğun üstün yönlerine, yeteneklerine göre uyarlanmış bir eğitim fikri kulağa çok güzel gelse de kavram, çocuğu belirli bir kalıba yönlendirecek ve diğer yeteneklerini kaybettirecek gibi bir algıya da neden olabiliyor. Bu durum, öğrencinin bir çeşit yankı fanusuna girmesi olarak da düşünülebiliyor.

Yankı fanusu, başta sosyal medya olmak üzere kullanılan algoritmalar nedeniyle bizimle aynı görüşte, aynı amaçları hedefleyen kişilerin gönderilerine daha fazla maruz kaldığımız fikrini anlatmak için kullanılıyor. Sürekli aynı gazeteyi okuyup, aynı TV kanalını seyretmek ve başka görüşteki yayın kuruluşların etkilerine maruz kalmamak olarak düşünülebilir. Bunun kişiselleştirilmiş eğitimde de olması mümkün mü? Öğrencinin matematiği iyi ama aslında eşsiz bir resim yeteneği olduğunu varsayalım. Yapay zekâ matematiğe odaklanarak aslında bu öğrencinin diğer yeteneğini görmezden gelebilir mi? Sistem isteyerek öğrenciyi manipüle edebilir mi? Ona sürekli matematiğini geliştirme yönünde bilgiler sunarak diğer yeteneklerini geri plana itmesine sebep olabilir mi? Bunun yanıtından önce yapay zekânın eğitimde neler sağlayabileceğine bakmak gerekiyor. 

Yapay zekâ eğitimde hangi alanlarda kullanılıyor

Yapay zekânın sayısız uygulaması sayesinde eğitim hayatı daha rahat ve kişisel hâle gelebiliyor.  Akıllı telefonu ve bilgisayarı olan herkes tarafından erişilebilen bir öğrenme şekli fiziksel olarak sınıfa gitmeyi de gerektirmiyor. AI aynı zamanda idari görevlerin otomasyonunda da fayda sağlıyor. Okullar zaman alıcı işleri tamamlamak için süreyi minimuma çekebiliyor ve eğitimcilerin öğrencilerle daha fazla zaman geçirmelerine olan sağlayabiliyor. 

Öğretmen öğrenci iletişimi

Yapay zekâ evrakın, yazılıların, ders notlarının otomasyonunu sağlayarak öğretmene vakit kazandırabiliyor. Bu da öğrenciye daha fazla özel zaman ayırabileceği anlamına geliyor. Öğretmen üzerindeki evrak yükünün azaltılması, öğrencinin genel durumu hakkında öğretmene sürekli bilgi akışı, öğrencideki en ufak değişikliği öğretmenin fark etmesini kolaylaştırabiliyor. 

Yapay zekâ ile kişiselleşen öğrenme

Her çocuğun öğrenme şekli farklılık gösteriyor. Eğitim sistemleri bunu baz alarak görsel, işitsel, sözel modelleri eşit olarak yaymaya ve tüm öğrencilere hitap etmeye çalışıyor. Ancak bunu bir bütüne göre kurguladığından milyonlarca öğrencinin her birine ayrı ayrı hitap eden materyaller oluşturmak fiziksel ortamda mümkün olmuyor. Oysa AI, bunu kolaylıkla yapabiliyor. Görsel ağırlıklı öğrenmede başarılı olan öğrenciyi tespit eden AI, ona bu yönde zenginleştirilmiş bir anlatım sunabiliyor. Böylelikle farklı seviyelerdeki öğrencilerin bir sınıfta birlikte çalışmasına da yardımcı olabiliyor.

Hızlı geri bildirim

Öğrenme aşamasında hızlı geri bildirim sağlayan AI, bu sayede öğrencinin dikkatini ve derse olan ilgisini artırabiliyor. Özellikle ev ödevlerinde hem aileye hem öğrenciye kolaylık sağlayabiliyor. Kaçımız matematikte fonksiyonları nasıl öğrendiğimizi hatırlıyoruz ki ödev yaparken çocuğumuza doğrusunu anlatabilelim? Ayrıca eğitimsiz ailede yetişen bir öğrenciler de olabilir. Bu eksikleri öğretmenler okulda tamamlamaya çalışıyor. Hatta günümüzde Whats app veli-öğretmen gruplarında öğretmenlerin mesaisi devam ediyor. Bu sorunlara çözüm ise yapay zekâ destekli e-eğitim olarak görülüyor.

Okul düzeni sağlama ve maliyetten tasarruf

AI’den bu konuda da faydalanmak mümkün. Öğrencilerin durumu, tutumu, yemek ve daha pek çok gereksinimi dahil önceden hesaplanabiliyor. Fakat burada öğrencilerin kişisel verilerinin korunması, özel hayatın gizliliği gibi bazı etik sorunlar oluşabiliyor. Davranışları analiz edecek sistemler ülkelerin kanunları ve insan hakları ile örtüşmeyebiliyor. Buna örnek vermek gerekirse Çin, pilot okullarda AI destekli kamera ile öğrencileri izleyerek onların sınıf içi ve teneffüsteki davranışlarını analiz ediyor. Sistem, derste dikkat dağılmaya başladığında öğretmene sinyal veriyor. Uygulama son derece tartışmalı. Öğrencilerin bu denli yakın takibi konusunda sert eleştiriler de var. 

Her zaman her yerde

Okula gelemeyen, hasta olan öğrenci dersi kaçırmadan ve sistem üzerinden öğrenebiliyor. İstediği zaman anlamadığı konuyu defalarca tekrar edebiliyor. İşin güzel yanı ise onda özel, onu tanıyan özel öğretmeni ile bunu yapabiliyor olması. 

Oyunlaştırma 

Oyunlaştırma eğitimin önemli unsurlarından biri olarak görülüyor. Gelecekte yapay zekâyla birlikte çalışacak olan günümüz öğrencileri yapay zekâ ile erken yaşta tanışmış oluyor. Yapay zekâ destekli oyunlaştırma uygulamaları ile dersleri eğlenerek öğrenme, kendini geliştirme yanı sıra oyunlaştırmanın mantığını anlamaları mümkün olabiliyor. 

Gelelim ilk baştaki sorumuza. Yapay zekâlı eğitim sistemi doğru kurgulandığında, yankı fanusundan ziyade eğitimde çeşitliliğe katkı sağlayabilir gibi görünüyor. Sonuç olarak, orkestranın şefi yine eğitimciler. Bu sebeple de AI yardımıyla öğrenciyle daha fazla zaman geçirme, birlikte araştırma yapma, oyun oynayabilme şansı artan bir eğitimcinin öğrencisinin gizli kalmış özelliklerini gözden kaçırma riski en aza inebilir. Algoritmalar ise doğru kurgulandığında belirlenmiş yetenekleri gözden kaçırmayacak kadar iyi çalışabiliyor. Bu sistemin ardından iyi öğretmen kavramı, iyi öğretenden ziyade okulu ve eğitimi sevdiren öğretmene doğru evirilebilir. Yapay zekâ insani pek çok özelliğe sahip olmaktan henüz uzak. Bu sebeple de eğitimin kontrolü daha uzun süre eğitimcilerde olacak gibi görünüyor.  

Serap TORUN
twitter.com/seraptorun73

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?