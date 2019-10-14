Eğitimde dönüşümün kalbi Ankara’da attı

Öğrencilerin ve eğitim kurumlarının dijital dünyayı yakalaması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Microsoft Türkiye, bu alanda sunduğu çözümleri ve Microsoft K-12 Eğitim Dönüşüm Çerçevesini eğitim uzmanlarının katılımıyla 14 Ekim’de Ankara’da düzenlediği “EduDay” etkinliğinde eğitim uzmanlarıyla paylaştı. Etkinlikte Teknoloji Destekli ve Sistematik Dijital Dönüşüm Yönetimi için Eğitimsel Dönüşüm Çerçevesi, Eğitimde Teknoloji Destekli Yenilikçi Yaklaşımlar, Veri Analitiğine Dayalı Öğrenci Başarı Ölçümleme, 21.Yüzyıl Öğrenim Tasarımı gibi birçok başlıkta yapılan sunumlarla, eğitimde dijital dönüşüm yol haritası oluşturmaya yönelik en güncel fikir ve bilgiler paylaşıldı.

Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Microsoft Dünya örnek okul programı ve okul idarecileri hedef kitlesinden sorumlu Dina Ghobashy, Microsoft iş birliğiyle kız öğrencilerde Minecraft ile STEM’i yaygınlaştıran projesiyle Avrupa STEM ödülüne layık görülen Microsoft Yenilikçi Uzman Eğitmen Selçuk Yusuf Arslan ve birçok eğitim çözüm uzmanı katıldı.

Microsoft’tan eğitimde dijital dönüşüm yol haritası

Dr. R. Erdem Erkul, yaptığı açılış konuşmasında şunları belirtti: “Microsoft Türkiye’de eğitimin dijital dönüşümünü, lisans, ürün veya hizmet sunmanın ötesinde bütünsel bir anlayış olarak ele alıyoruz. Bu anlamda, Microsoft K-12 Eğitim Dönüşüm Çerçevesi hazırladık. Bunu yaparken yıllara yayılan araştırma verilerinden, dünyadaki örneklerden edindiğimiz bilgilerden, başarılı eğitim modellerinden ve bilim adamlarının görüşlerinden faydalandık. Hedefimiz ülkemizin eğitimde dünya standartlarını yakalaması için eğitim kurumlarının dijital dönüşümünde stratejik ortağı olmak. Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de eğitim kurumlarıyla uzun vadeli, derinlemesine ve kapsayıcı ortaklıklar yürütüyoruz. Her eğitim sistemine uygun, engelleri kaldıran, kapsayıcı ve uçtan uca özelleştirilmiş sistemler geliştiriyoruz. Dijital olarak dönüşen bir öğretim kültürü inşa etmek istiyoruz. Eğitim kurumlarımızla bir araya gelip gençlerimizi geleceğin dijitalleşen dünyasına en iyi şekilde hazırlıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz verimli etkinlikte eğitimde en yeni örnekleri uzmanlarıyla ele aldığımız ve ülkemizin eğitim sektörüne yenilikçi çözümler sunduğumuz için mutluyuz.”

Microsoft Eğitmen Ağında 7 milyon uzman deneyimlerini paylaşıyor

Eğitim kurumlarının dönüşümü için geliştirilen Microsoft Eğitim Araçları arasında bulunan Eğitmen Ağında yılda 7 milyon eğitim uzmanı fikir alışverişinde bulunuyor, deneyimlerini paylaşıyor. Sistemdeki öğretmenler ve kurum yöneticileri sadece kendi sınıfları, okulları ya da şehirleri değil, dünyanın herhangi bir yerindeki öğretmenlerle etkileşime girebiliyor. Platformda, 50’den fazla ülkeden öğretmen, hazırlanan ders planlarını diğer öğretmenlerle paylaşılabiliyor ve bu büyük ağın bir parçası haline geliyor. Platformda bir yıl içinde 1,6 milyon kurs tamamlandı. Ücretsiz eğitim sunan platformlar arasında ayda 1 milyondan fazla ziyaretçi ile birinci sıradayız olan Microsoft Eğitmen Ağında Türkiye’den yaklaşık 300 bin eğitim uzmanı bulunuyor ve eğitimin dijitalleşmesine katkıda bulunuyor.