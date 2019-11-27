Efsanevi TEKKEN savaşçıları The King of Fighters Allstar'a geliyor
Netmarble’ın yeni mobil dövüş oyunu THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR, BANDAI NAMCO Entertainment’ın dövüş oyunu serisinin en son bölümü TEKKEN 7 ile aksiyon dolu bir iş birliğine gidiyor. Oyuncular THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR içinde efsanevi TEKKEN dövüşçülerini eğitip savaştırabilecek. Ayrıca yeni etkinliklerle aksiyonun dozu iyice artacak.
Netmarble’ın yeni mobil aksiyon rol yapma oyunu (RYO) THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR Ekim ayında Google Play ve App Store’da başarılı bir çıkış gerçekleştirdi. Bu başarının ardından Netmarble, şimdi de BANDAI NAMCO Entertainment’ın dövüş oyunu serisinin en son bölümü TEKKEN 7 ile ilk iş birliğini gerçekleştiriyor. İlk kez 90’ların ortalarında çıkmış olan tarihin en iyi iki dövüş oyunu, yeri yerinden oynatacak aksiyon dolu bir etkinlik ile oyuncularının karşısına çıkıyor.
Efsanevi TEKKEN dövüşçüleri geliyor
THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR oyuncuları 26 Kasım – 17 Aralık 2019 tarihleri arasında Heihachi Mishima, Jin Kazama, Kazuya Mishima, Armor King, Ling Xiaoyu ve Paul Phoenix gibi TEKKEN dövüşçülerini toplayabilir, eğitebilir ve beraber savaşabilir. Yeni oyuncular Tutorial aşamasında iki ikonik dövüşçü Jin Kazama ve Iori Yagami 98’den birini seçebilir, aktif oyuncular da oyun içindeki Etkinlik görevlerinden Dövüşçüleri elde edebilir. Diğer TEKKEN Dövüşçüleri ise sınırlı zamanlı TEKKEN Etkinlik Zindanından, Süper Görevlerden, TEKKEN temalı Dövüşçü & Savaş Kartı Çağırma Kutularından, Giriş Bonuslarından ve Ödül Çarkından elde edilebilecek.
Diğer THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR içerikleri şöyle:
Yeni King of Fighters Dövüşçüleri oyuncuların toplaması için hazır
Geese Howard XIV (çıkışı 26 Kasım)
Mr. Big 96 ve Li Xiangfei 99 (çıkışı 1 Aralık)
Şükran Günü Bonus Zaman Etkinliği (28 Kasım’da başlıyor)
Altın Zindan için harcanan AP yarıya düşürüldü (KOLAY, NORMAL, ZOR)
Altın Zindan’dan elde edilebilen Altın ikiye katlandı (UZMAN)
Hikaye Modu için alınabilen Yakınlık ikiye katlandı
•Efsane Cuma Promosyon Etkinliği
Eşsiz ve eğlenceli bir oyun deneyimi
THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR’da oyuncular dalga dalga düşmanlarla, devasa baş düşmanlarla ve rakip takımlarla savaşırken hızlı bir dövüş aksiyonuna kapılıyor. Heyecan, üst düzey grafikler, çarpıcı renkler ve şimşek hızında animasyonlarla birlikte bulunduğu oyunun çıkışından itibaren toplanıp geliştirilebilecek 130’dan fazla dövüşçü yer alıyor. Oyunda şu anda 100 milyon dövüşçü bulunuyor.
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