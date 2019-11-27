Efsanevi TEKKEN savaşçıları The King of Fighters Allstar'a geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEfsanevi TEKKEN savaşçıları The King of Fighters Allstar'a geliyor
GeriTeknoloji Efsanevi TEKKEN savaşçıları The King of Fighters Allstar'a geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
27.11.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Efsanevi TEKKEN savaşçıları The King of Fighters Allstar'a geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Efsanevi TEKKEN savaşçıları The King of Fighters Allstar'a geliyor

Netmarble’ın yeni mobil dövüş oyunu THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR, BANDAI NAMCO Entertainment’ın dövüş oyunu serisinin en son bölümü TEKKEN 7 ile aksiyon dolu bir iş birliğine gidiyor. Oyuncular THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR içinde efsanevi TEKKEN dövüşçülerini eğitip savaştırabilecek. Ayrıca yeni etkinliklerle aksiyonun dozu iyice artacak.

Netmarble’ın yeni mobil aksiyon rol yapma oyunu (RYO) THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR Ekim ayında Google Play ve App Store’da başarılı bir çıkış gerçekleştirdi. Bu başarının ardından Netmarble, şimdi de BANDAI NAMCO Entertainment’ın dövüş oyunu serisinin en son bölümü TEKKEN 7 ile ilk iş birliğini gerçekleştiriyor. İlk kez 90’ların ortalarında çıkmış olan tarihin en iyi iki dövüş oyunu, yeri yerinden oynatacak aksiyon dolu bir etkinlik ile oyuncularının karşısına çıkıyor. 

Efsanevi TEKKEN dövüşçüleri geliyor 

THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR oyuncuları 26 Kasım – 17 Aralık 2019 tarihleri arasında Heihachi Mishima, Jin Kazama, Kazuya Mishima, Armor King, Ling Xiaoyu ve Paul Phoenix gibi TEKKEN dövüşçülerini toplayabilir, eğitebilir ve beraber savaşabilir. Yeni oyuncular Tutorial aşamasında iki ikonik dövüşçü Jin Kazama ve Iori Yagami 98’den birini seçebilir, aktif oyuncular da oyun içindeki Etkinlik görevlerinden Dövüşçüleri elde edebilir. Diğer TEKKEN Dövüşçüleri ise sınırlı zamanlı TEKKEN Etkinlik Zindanından, Süper Görevlerden, TEKKEN temalı Dövüşçü & Savaş Kartı Çağırma Kutularından, Giriş Bonuslarından ve Ödül Çarkından elde edilebilecek. 

Diğer THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR içerikleri şöyle: 

Yeni King of Fighters Dövüşçüleri oyuncuların toplaması için hazır
Geese Howard XIV (çıkışı 26 Kasım)
Mr. Big 96 ve Li Xiangfei 99 (çıkışı 1 Aralık)
Şükran Günü Bonus Zaman Etkinliği (28 Kasım’da başlıyor)
Altın Zindan için harcanan AP yarıya düşürüldü (KOLAY, NORMAL, ZOR)
Altın Zindan’dan elde edilebilen Altın ikiye katlandı (UZMAN)
Hikaye Modu için alınabilen Yakınlık ikiye katlandı
•Efsane Cuma Promosyon Etkinliği
Eşsiz ve eğlenceli bir oyun deneyimi 

THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR’da oyuncular dalga dalga düşmanlarla, devasa baş düşmanlarla ve rakip takımlarla savaşırken hızlı bir dövüş aksiyonuna kapılıyor. Heyecan, üst düzey grafikler, çarpıcı renkler ve şimşek hızında animasyonlarla birlikte bulunduğu oyunun çıkışından itibaren toplanıp geliştirilebilecek 130’dan fazla dövüşçü yer alıyor. Oyunda şu anda 100 milyon dövüşçü bulunuyor. 

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle