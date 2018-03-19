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    Efsane oyun geri mi dönüyor?

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 06:35 | Son Güncelleme:

    Kısa bir süre önce Amazon Canada listelerinde Splinter Cell 2018 için bir giriş ortaya çıktı ve kısa sürede kaldırılsa da, dikkatli bir Redditor tarafından fark edildi; ekran görüntüsü ile ortaya koyuldu.

    Her ne kadar bu ekran görüntüsünde oyuna ait bir görüntü, yayım tarihi veya özet bulunmasa da, sitedeki eşya model numarası E3'ü içeriyordu ve bu da oyun için tahmini bir tanıtım tarihi sunuyor.

    Tabii ki bu yıl yeni bir Splinter Cell oyununun sunulacağına dair bir doğrulamaya sahip olmadığımızdan dolayı Amazon'un bu girişi sadece bir çeşit yer tutucu olarak kullanıyor olması mümkün ancak henüz bu konuda da bir bilgi bulunmuyor. Buna rağmen Splinter Cell'in yer tutucu olarak en azından "ilginç" bir tercih olduğu rahatlıkla söylenebilir.

    Efsane oyun geri mi dönüyor

    Ancak bu giriş, serinin bu yıl geri döneceğine dair daha önce ortaya çıkan söylentileri destekler nitelikte. 2016 yılında ortaya çıkan söylentiler, Sam Fisher'ın ses oyuncusu Michael Ironside'ın Ubisoft'a geri dönerek doğrulanmayan ve adlandırılmayan bir proje üzerinde çalıştığını belirtiyordu. Daha sonra da 2017 yılında Ubisoft'un CEO'su, E3 konuşması sırasında bu seriyi unutmadıklarını açık bir şekilde dile getirmişti.

    Efsane oyun geri mi dönüyor
    Bu söylentiler bir kenara bırakıldığında bile zamanlamanın inandırıcı olduğu söylenebilir. En son Splinter Cell oyunu 2013 yılında, bir önceki neslin en son üyelerinden biri olarak sunulmuştu ve Ghost Recon Wildlands, Ubisoft için başarı göstermeye devam ediyor. Kısacası, Tom Clancy markasının Splinter Cell kolunun da artık PS4 ve Xbox One konsollarına geçiş yapmasının zamanının geldiği söylenebilir.

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    Etiketler: Splinter Cell 2
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