Efsane oyun geri dönüyor! İşte karşınızda Warcraft 3 Reforged
Yıllar önce oyun piyasasına damga vuran ve halen oynanan Warcraft 3 severlere bomba haber yapımcı Blizzard'dan geldi. Blizzcon'da duyurulan Warcraft 3 Reforged, yenilenen grafikleriyle oyunseverlerin karşısına bir kez daha çıkmaya hazırlanıyor.
World of WarCraft serisinin üçüncü oyunu olan WarCraft 3 Reign of Chaos, aradan geçen 16 yıldan sonra yeniden düzenleniyor. WarCraft 4 duyurulmasını bekleyen oyun severleri ters köşe yapan Blizzard, WarCraft 3 Reforged ile ortaya çıktı.
Yeniden düzenlenen oyun; geliştirilmiş grafikler, yeniden biçimlendirilmiş karakterler ve animasyonlar, yeniden tasarlanmış haritalar ve hikaye modları, yeni arayüzü, dünya editörü ve 4K desteği ile yeniden doğuyor.
WarCraft 3 Reforged’ın BlizzCon 2018 etkinliğinin açılışında tanıtımı yapılması ve gelecek sene piyasaya sürülmesi bekleniyor. Birkaç saat önce yayımlanan fragmanı ile de oyun dünyasındaki dikkatleri üzerine toplamış bulunmakta.
Eski haliyle bile serinin en iyi RTS oyunu olan WarCraft 3, 11 milyonluk oyuncu kitlesini bu sürümle artırmayı hedefliyor. Umarız oyun bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmaz ve RPG ve RTS dünyasındaki eski tatlılığını koruyabilir.
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