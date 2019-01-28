Efsane geri döndü, Resident Evil 2 satışa çıktı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEfsane geri döndü, Resident Evil 2 satışa çıktı!
GeriTeknoloji Efsane geri döndü, Resident Evil 2 satışa çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
28.01.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Efsane geri döndü, Resident Evil 2 satışa çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Efsane geri döndü, Resident Evil 2 satışa çıktı!

Dünyaca ünlü video oyunu geliştiricisi ve dağıtıcısı Capcom, efsanevi korku oyunu Resident Evil 2’yi Kuzey Amerika ve Avrupa’da oyun meraklılarına sundu.

Hayatta kalma korku oyununun bu yeniden anlatımı, Capcom’un RE motoru kullanılarak yeniden inşa edildi. Daha gerçekçi görseller, ürpertici ses düzeni, omuz üstü bakış açısı sağlandı. 2019 sürümü, serinin sevilen karakterlerinden ikisinin gözünde Raccoon City salgını hakkında derinlemesine hikayeyle sunuluyor. Resident Evil 2, PlayStation 4, Xbox One ve PC için hem fiziksel hem de dijital formatlarda mevcut.

Orijinal olarak ilk defa 1998 PlayStation konsolda sunulan Resident Evil 2, bugüne kadar dünya üzerinde 85 milyon satan serinin en çok ilgi gören oyunlardan. Türü için bir standart olan oyun, dehşet verici aksiyon, şüpheli keşif ve bulmaca çözme oyununu bir arada barındırıyordu. Resident Evil 2'de, oyuncular çaylak polis memuru Leon S. Kennedy ve üniversite öğrencisi Claire Redfield'e katılarak kaçmaları gereken bir zombi kabusunda hapsolmuş gizemli olayları araştırmak için Raccoon City'ye gidiyor. Onların ortak deneyimleri, Raccoon City'yi zombi ve korkunç mutasyona uğramış canavarlar kaosunun içine düşüren ve akıl almaz eylemler ortaya koyan Umbrella Corporation'ın kapsamlı hikayesini bir araya getiriyor.

Oyuncular Leon ve Claire'in hikayelerini tamamladıktan sonra yeni bir bakış açısı sunan ek oyun modlarının kilidini açabiliyorlar. Umbrella Corporation operatörü HUNK'ın gözünden Raccoon City'de çözülecek olaylara doğru uzanıyorlar. Eğer oyuncular oyunun başlangıcından itibaren Leon ya da Claire olarak maceralarını yeniden başlatmayı tercih ederse ana hikayeyi daha zorlu bir versiyonuyla daha derin hikaye öğeleriyle ele alma seçeneğine sahip olacaklar. Daha fazla çeşite dair Leon ve Claire için ek kostümlerin kilidi de açılabiliyor ya da satın alınabiliryorlar.

Ayrıca Resident Evil 2 Deluxe Edition’da oyunun yanında 5 karakter kostümü (2 tane Leon için 3 tane Claire için), Albert Model: Samurai Silahı ve oyunculara oyun sırasında arka fonda çalabilmeleri için retro müzik listesini içeren eklenti paketlerini de içeriyor. Fiziksel kopyalarda ise Claire’i içeren arka kapak versiyonu bulunuyor.

Çok yakında Resident Evil 2 için ücretsiz olarak sunulacak olan “The Ghost Survivors” içeriği de sizlerle olacak. Bu içerik, “Raccoon City salgınının ve kurbanlarının etrafındaki senaryoları” ve “eğer olaylardan kurtulurlarsa neler gelişecek” onları araştırıyor olacağınız bir içerik olacak.

Detroit: Become Human'ın demo sürümü yayınlandı!Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 4 oyunlardan birisi olan Detroit: Become Human'ın demo sürümü yayınlandı. Oyunun tam sürümü ise 25 Mayıs tarihinde oyunculara sunulacak.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?