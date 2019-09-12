eFootball PES 2020 satışa çıktı

KONAMI, oyunu E3’te duyurduktan sonra yaz ayları boyunca çeşitli duyurular yapmıştı. Firmanın ilk partner kulübü FC Barcelona ile anlaşma yenilemenin ardından KONAMI Arsenal FC, Manchester United, FC Bayern ve Juventus FC ile de yeni veya yenilenen ortaklıklara imza atmış – Avrupa dışında da çeşitli partnerlerle anlaşmıştı.

Bu partnerlikler sayesinde eFootball PES 2020 Serie A’nın şampiyon takımı Juventus FC’yi resmi forması ve Allianz Stadium stadı ile birlikte görebileceğiniz tek futbol oyunu olacak. Ayrıca FC Bayern’in Allianz Arena stadı ve FC Barcelona’nın Camp Nou stadı da bu yıl tamamen KONAMI’nin oyununa özel olacak.

Firma, FC Barcelona’dan Lionel Messi, Juventus FC’’den Miralem Pjanic, FC Bayern’den Serge Gnabry ve Manchester United’tan Scott McTominay’in oyunun Standart versiyonunun kapak yıldızları olduğunu duyurmaktan gurur duyuyor, oyunun satış fiyatı ise £59.99 olarak belirlenmiş durumda.

Oyuncular ayrıca £79.99 karşılığında oyunun dijitale özel Legend versiyonunu da satın alabilecekler ve bu versiyonda Brezilya’lı efsane Ronaldinho da bulunuyor. Bu versiyondaki bonuslar arasında Ronaldinho’nun özel olarak 3D taranmış versiyonu, myClub’da 10 maçlığına kiralanan Messi, oyun içinde kullanmalık Seçkin Ajanlar ve 3 Oyunculu Sözleşme Yenilemesi de mevcut.

Konami Digital Entertainment B.V.’nin Kıdemli Marka & İş Yönetimi Direktörü Jonas Lygaard şöyle söylüyor: “Bunun PES ekibi için müthiş bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Oyunculara dünyanın en büyük takımlarından birinin resmi olarak desteklediği inanılmaz bir oyun sunuyoruz ve bundan daha mutlu olamazdık. eFootball PES 2020 ikonik Allianz Stadium stadında Juventus FC ile oynayabileceğiniz tek futbol oyunu olacak, FC Bayern’in Allianz Arena ve FC Barcelona’nın Cap Nou stadları gibi efsanevi stadların yer aldığı tek oyun olacağız ve Latin Amerika, Rusya ve Türkiye liglerini temsillerimiz de günden güne güçlenmiş durumda.”





eFootball PES 2020’daki Yenilikler:

· İncelikli Top Sürme – Efsanevi orta saha oyuncusu Andrés Iniesta’nın uzmanlığıyla geliştirilen bu özellik sayesinde oyunda yeni dinamik top sürme tekniği bulunacak, sağ joystick koluyla yüzünüzün dönük olduğu yönü değiştirmeden dar alanlardan kaçabilecek veya çalımlardan sıyrılabileceksiniz.

· Master League Yenilendi – Yeni interaktif diyalog sistemi, isabetli transfer sistemi, Zico, Cruyff ve Maradona gibi efsanevi menajerler, menajer modelleri ve sponsor logolarının kişiselleştirilmesi gibi özelliklerle oyuncuların en sevdiği mod çok daha iyi hale geldi.

· Maç Günü – Bu yıla özel yepyeni bir mod olan Maç Günü oyunculara iki takımdan birini seçip haftalık etkinliklere katılma, maçlardaki her bir mükemmel pas ve gol katkısının takımlarına puan kazandırdığı bir modda oynama fırsatı veriyor. Her haftanın sonunda her iki taraftan da en iyi performansı gösteren oyuncular Büyük Final’de yarışma üzere Temsilci olarak seçilecekler ve final oyun içindeki tüm kullanıcılara canlı yayınlanacak.

· Geliştirilmiş Görseller – Oyunda geliştirilmiş aydınlatma sistemi, geliştirilmiş futbolcu modelleri, gerçekçi ara sahneler ve tekrar görüntüleri ve ayrıca gerçek dünyadaki yayın görüntülerini taklit eden yepyeni bir kamera açısı da bulunuyor.

· En Büyük Lisanslar – Manchester United, FC Bayern ve tamamen eFootball PES 2020’ye özel Juventus FC’nin de aralarında bulunduğu 400’den fazla takım ve 10,000’in üzerinde futbolcu

· Ek Özellikler – Geliştirilmiş top saklama mekanikleri, duruma göre hassasiyeti değişen şut isabetleri, daha gerçekçi defans, yeni kasti faul tekniği, sahada oyuncuların kişiliklerini yansıtacak uyarlamalı futbolcu etkileşimi sistemi ve çok daha fazlası

· EURO 2020 DLC’si – UEFA EURO 2020 turnuvasını kutlamak üzere 2020’nin ikinci çeyreğinde ücretsiz güncelleme olarak yepyeni Avrupa içeriği ve mod eklenecek – daha fazla bilgiyi tarih yaklaştıkça vereceğiz.