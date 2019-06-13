eFootball PES 2020: Konami'den beklenen futbol oyunu
FIFA 2020'nin ardından bu kez Konami, beklenen futbol oyununun duyurusunu yaptı. Ancak şirket, yıllar sonra ufak bir isim değişikliğine gitti. İşte karşınızda eFootball PES 2020...
eFootball PES 2020, yeni ismiyle 10 Eylül'de karşımızda olacak. PS4, Xbox One ve PC sürümleri birlikte satışa sunulması beklenen Konami'nin yeni oyununda pek çok yenilik göze çarpıyor. Bunların başında Ana Lig modunda görülen diyalog sistemi dikkat çekiyor. Maç öncesinde ve sonrasında, transfer görüşmelerinde karakterlerin diyaloglarını göreceksiniz; bu da oyunun gerçekçiliğini biraz daha arttıracak.
Teknik direktör kariyeriyle de ilgilenebileceğiz. Örneğin Maradona gibi efsane isimlerle çalışıp kariyer yapma şansına sahip olacaksınız. Konami, gerçekçiliğe bu sürümde çok daha fazla önem verirken, ufak detaylardan bile yeniliklerini eksik etmemiş. Oyuncuların kulüp tercihleri, bonservis ücretleri de gerçek hayata uygun şekilde olacak.
Online modlar söz konusu olduğunda Matchday modu öne çıkıyor. Bu mod kapsamında etkinlikler düzenlenirken, haftanın iyileri de büyük finale katılmaya hak kazanabilecek. Oyuncu hatalarında kayda değer iyileştirmeler yapan Konami, rakiplerin yaptıkları minör hataların fazlasıyla fırsat yaratmasına yol açacak.
Bunca yenilikten bahsederken grafiklere değinmeden olmaz. Dinamik ışıklandırma olarak da açıklanan yeni özellik, yeşil zeminin çok daha gerçekçi görünmesini sağlarken, gölgelerin açısı da maçın süresiyle doğru orantılı olarak değişiklik gösterecek.
Gelelim eFootball PES 2020 fiyatlarına... Ön sipariş fiyatları şu şekilde listeleniyor:
PlayStation Store Standart Sürüm: 409 TL
Xbox Store Standart Sürüm: 345 TL
Stean Standart Sürüm: 199 TL
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