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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
13.06.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

eFootball PES 2020: Konami'den beklenen futbol oyunu

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eFootball PES 2020: Konami'den beklenen futbol oyunu

FIFA 2020'nin ardından bu kez Konami, beklenen futbol oyununun duyurusunu yaptı. Ancak şirket, yıllar sonra ufak bir isim değişikliğine gitti. İşte karşınızda eFootball PES 2020...

eFootball PES 2020, yeni ismiyle 10 Eylül'de karşımızda olacak. PS4, Xbox One ve PC sürümleri birlikte satışa sunulması beklenen Konami'nin yeni oyununda pek çok yenilik göze çarpıyor. Bunların başında Ana Lig modunda görülen diyalog sistemi dikkat çekiyor. Maç öncesinde ve sonrasında, transfer görüşmelerinde karakterlerin diyaloglarını göreceksiniz; bu da oyunun gerçekçiliğini biraz daha arttıracak. 

Teknik direktör kariyeriyle de ilgilenebileceğiz. Örneğin Maradona gibi efsane isimlerle çalışıp kariyer yapma şansına sahip olacaksınız. Konami, gerçekçiliğe bu sürümde çok daha fazla önem verirken, ufak detaylardan bile yeniliklerini eksik etmemiş. Oyuncuların kulüp tercihleri, bonservis ücretleri de gerçek hayata uygun şekilde olacak. 

eFootball PES 2020: Konamiden beklenen futbol oyunu

Online modlar söz konusu olduğunda Matchday modu öne çıkıyor. Bu mod kapsamında etkinlikler düzenlenirken, haftanın iyileri de büyük finale katılmaya hak kazanabilecek. Oyuncu hatalarında kayda değer iyileştirmeler yapan Konami, rakiplerin yaptıkları minör hataların fazlasıyla fırsat yaratmasına yol açacak. 

Bunca yenilikten bahsederken grafiklere değinmeden olmaz. Dinamik ışıklandırma olarak da açıklanan yeni özellik, yeşil zeminin çok daha gerçekçi görünmesini sağlarken, gölgelerin açısı da maçın süresiyle doğru orantılı olarak değişiklik gösterecek. 

Gelelim eFootball PES 2020 fiyatlarına... Ön sipariş fiyatları şu şekilde listeleniyor:

PlayStation Store Standart Sürüm: 409 TL

Xbox Store Standart Sürüm: 345 TL

Stean Standart Sürüm: 199 TL

Arttırılmış gerçeklik hayatımızı değiştirecek!Türk girişimci Şahin Boydaş ile WWDC 2019 etkinliğinde bir araya geldik. Küçük bir ekiple LEO AR Camera uygulamasını geliştiren Boydaş ile hayatımızı baştan sona değiştirmeye başlayan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin geldiği son noktayı konuştuk.
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