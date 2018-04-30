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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.04.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Ebeveynlerin %42’si internet bağımlılığı konusunda endişeli

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Ebeveynlerin %42’si internet bağımlılığı konusunda endişeli

İnternet dünyasında büyümenin getirdiği riskler ebeveynlerin başını ağrıtan tek şey değil. Çocukların internette geçirdiği süre de anne babaları endişelendiriyor. Bunun sonucunda, Türkiye’de ebeveynlerin %34’ü çocuklarını çevrimiçi tehlikelerden korumak için onların internette geçirdiği süreyi kısıtlıyor. Ancak riskleri en aza indirmek ve çocukların dijital dünyanın sunduğu olumlu şeylerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak için ebeveynlerin atabileceği başka adımlar da var.

Genç neslin internetten yapılan aktivitelere daha çok bel bağlaması, Türkiye’de ebeveynlerin %42’sinin internet bağımlılığı konusunda endişelenmesine yol açıyor. Bu endişeler, Kaspersky Lab ve B2B International’ın yaptığı araştırmanın sonuçlarında da görülebiliyor. Türkiye’de 18 yaşından çocukların %18’i ebeveynlerine göre internet bağımlısı. Uygunsuz ve yetişkinlere yönelik içeriklerin izlenmesi (%43) ve yabancılarla iletişim kurulmasına (%41) yönelik endişelerinin yanı sıra çocukların kendilerini internet dünyasından uzak tutmayı başaramaması da ebeveynlerin en çok endişelendiği konular arasına giriyor. 

Türkiye’de ebeveynlerin %63’ü internette çocuklarına yönelik risklerin arttığını düşünüyor. Çocukların internette geçirdiği süre onları güvende tutma ihtiyacını da yoğunlaştırıyor. Bu endişeler nedeniyle Türkiye’de ebeveynlerin %34’ü çocuklarının internette geçirdiği süreyi kısıtlıyor. 

Ancak, süre kısıtlaması çocukların tehlikelere karşı korunduğu anlamına gelmiyor. 12 aylık dönemde, Türkiye’de çocukların %53’ü en az bir kez çevrimiçi tehditle karşılaşırken %12’si uygunsuz içeriklere erişti ve %15’i ise zararlı yazılımlara ve virüslere rastladı. 

Bu nedenle, çocuklarını eğitim gibi farklı yollarla desteklemeye odaklanmak ebeveynler için alternatif bir yol olabilir. Türkiye’de ebeveynlerin %40’ı çocuklarıyla düzenli bir şekilde konuşarak internette karşılaşabilecekleri tehditleri öğretiyor. %36’lık bir kesim ise çocukları internetteyken onları izlemeye çalışıyor. Böylece ortaya çıkabilecek tehditleri göstererek çocukların eğitimini destekliyorlar. 

“Ebeveynler çocuklarını korumak istiyor fakat internet erişimini kısıtlamak bunu yapmanın en iyi yolu değil. Çocukların interneti sorumlu ve güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamada eğitim ve iletişimin rolü çok büyük.” diyen Kaspersky Lab Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak korumayı güçlendirmek için de yazılım kullanmak şart. İnternette geçirilen süreyi kısıtlamak bu sürecin önemli bir parçası fakat tek başına bir işe yaramaz. Teknoloji sayesinde riskleri azaltmak mümkün. Böylece çocukların, internetin tüm olumlu yanlarını güvenli bir şekilde keşfedip siber tehditlerden korkmadan dijital becerilerini geliştirmeleri sağlanabilir.”

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