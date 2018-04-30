Ebeveynlerin %42’si internet bağımlılığı konusunda endişeli

Genç neslin internetten yapılan aktivitelere daha çok bel bağlaması, Türkiye’de ebeveynlerin %42’sinin internet bağımlılığı konusunda endişelenmesine yol açıyor. Bu endişeler, Kaspersky Lab ve B2B International’ın yaptığı araştırmanın sonuçlarında da görülebiliyor. Türkiye’de 18 yaşından çocukların %18’i ebeveynlerine göre internet bağımlısı. Uygunsuz ve yetişkinlere yönelik içeriklerin izlenmesi (%43) ve yabancılarla iletişim kurulmasına (%41) yönelik endişelerinin yanı sıra çocukların kendilerini internet dünyasından uzak tutmayı başaramaması da ebeveynlerin en çok endişelendiği konular arasına giriyor.

Türkiye’de ebeveynlerin %63’ü internette çocuklarına yönelik risklerin arttığını düşünüyor. Çocukların internette geçirdiği süre onları güvende tutma ihtiyacını da yoğunlaştırıyor. Bu endişeler nedeniyle Türkiye’de ebeveynlerin %34’ü çocuklarının internette geçirdiği süreyi kısıtlıyor.

Ancak, süre kısıtlaması çocukların tehlikelere karşı korunduğu anlamına gelmiyor. 12 aylık dönemde, Türkiye’de çocukların %53’ü en az bir kez çevrimiçi tehditle karşılaşırken %12’si uygunsuz içeriklere erişti ve %15’i ise zararlı yazılımlara ve virüslere rastladı.

Bu nedenle, çocuklarını eğitim gibi farklı yollarla desteklemeye odaklanmak ebeveynler için alternatif bir yol olabilir. Türkiye’de ebeveynlerin %40’ı çocuklarıyla düzenli bir şekilde konuşarak internette karşılaşabilecekleri tehditleri öğretiyor. %36’lık bir kesim ise çocukları internetteyken onları izlemeye çalışıyor. Böylece ortaya çıkabilecek tehditleri göstererek çocukların eğitimini destekliyorlar.

“Ebeveynler çocuklarını korumak istiyor fakat internet erişimini kısıtlamak bunu yapmanın en iyi yolu değil. Çocukların interneti sorumlu ve güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamada eğitim ve iletişimin rolü çok büyük.” diyen Kaspersky Lab Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak korumayı güçlendirmek için de yazılım kullanmak şart. İnternette geçirilen süreyi kısıtlamak bu sürecin önemli bir parçası fakat tek başına bir işe yaramaz. Teknoloji sayesinde riskleri azaltmak mümkün. Böylece çocukların, internetin tüm olumlu yanlarını güvenli bir şekilde keşfedip siber tehditlerden korkmadan dijital becerilerini geliştirmeleri sağlanabilir.”