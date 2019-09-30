Ebeveynler çocuklarının internetteki güvenliğinden endişeli

Çocukların internetteki gizliliği ve güvenliği ebeveynlerin en büyük kaygılarından biri haline geliyor. Bu kaygılar temelsiz de değil. Kaspersky’nin düzenlediği ankete göre Türkiye’de 7-12 yaş arasındaki çocukların %96’sında internet bağlantılı bir akıllı telefon veya tablet bulunuyor.

Türkiye’deki ebeveynlerin yaklaşık üçte ikisi (%69), çocuklarının internette çok fazla vakit geçirdiğini düşünüyor. Bu durum yalnızca çocuklukta yaşanabilecek eğlenceli anları ekran başında harcamaya değil, ayrıca sürekli potansiyel risklere açık olmaya da neden oluyor.

Türkiye’de ebeveynlere göre en tehlikeli çevrim içi tehditler arasında; çocukların cinsellik veya şiddet içerikli görüntülere erişmesi (%39), internet bağımlılığı (%38) ve şiddete veya uygunsuz davranışa yönlendiren anonim mesajlar veya içerikler alınması (%21) yer alıyor.

Türkiye’de ebeveynlerin %83’ü, potansiyel riskleri azaltmak ve internette gezinirken karşılaşılabilecek tehlikeleri anlatmak için çocuklara internet güvenliğini öğretmenin, ebeveynler ve okulların ortak sorumluluğu olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %87’si, ebeveynlerin bunu yapmaya daha uygun olduğunu çünkü çocukların anne babalarına daha çok güvendiğini belirtiyor.

Ebeveynler üzerlerindeki sorumluluğun farkında olmasına rağmen çocuklarına yeterli derecede yol gösteremiyor. Çocuklarıyla internet güvenliği hakkında toplam bir saatten daha az konuşuyorlar. Kaspersky’nin yaptığı araştırma, ebeveynlerin bu tür konuşmalarda zorlandığını ortaya koyuyor. Türkiye’de ebeveynler çocuklarıyla bu konuda konuşurken en çok şu noktalarda zorlandıklarını belirtiyor:

Tehditleri çocukların anlayacağı bir dilde anlatmak (%53)



Çocukların tehditleri ciddiye almasını sağlamak (%51)



Arkadaş baskısına uymamaya ikna etmek ve/veya bunun için kendilerine güvenmelerini sağlamak (%36)







Araştırma sonuçlarıyla ilgili konuşan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan şunları söyledi: “Günlük hayattaki iletişim ve etkileşimden farklı olarak internet üzerinden iletişim ve etkileşim zaman ve mekan sınırlamasından bağımsız olarak gerçekleşmektedir. Çocuklar internet aracılığı ile yaş ve gelişim düzeylerine uygun olmayan içeriklere erişebilir, kişisel bilgilerini istemeden paylaşabilir, siber zorbalığa veya benzeri olumsuz deneyimlere maruz kalabilirler. Yapılan bu güncel araştırma, ülkemizde ebeveynlerin çocukların güvenliği ile ilgili kaygılarının olduğunu ancak bu konuda iletişim kurmakta zorlanabildiklerini gösteriyor. İlköğretim çağındaki çocukların hemen hemen tümünün internet bağlantılı akıllı telefon veya tablet kullandığı göz önüne alındığında bu konuda konuşmanın önemi daha da belirginleşiyor. Ebeveynler çocukları büyüdükçe onlara yaşlarına uygun biçimde internet üzerinden iletişimin özelliklerini anlatabilir ve kişisel bilgileri paylaşmamanın önemini vurgulayabilir. Sosyal medya kullanımı konusunda belli sınırlar getirmek ve çocukların vakit geçirdiği sosyal medya uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak da faydalı olabilir. En önemlisi çocuğa internet üzerinden istemediği veya onu rahatsız eden bir içeriğe maruz kaldığında bunu öğretmeni veya annesi/ babası ile paylaşarak yardım alabileceği ve bu konuda eleştirilmeyeceği güvencesi verilebilir."

Prof. Dr. Ali Evren Tufan ile aynı görüşleri paylaşan Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, “İnternet ne yazık ki çocukların asla görmelerini istemeyeceğimiz içeriklere erişmesine olanak veriyor. Gizlilik ve güvenlik, ebeveynlerin en çok kaygı duydukları konular haline geldi. Bu konuları çocuklarla onların dinleyip ilgileneceği şekilde konuşmanın bazen ne kadar zor olabileceğini biliyoruz. İşte bu yüzden, Kaspersky olarak ebeveynlerin ve çocukların kaygılarını ortadan kaldıracak çözümler ve tavsiyeler sunuyoruz.”

Kaspersky, çocuklarını internetteki çeşitli tehditlerden korumak isteyen ailelere şunları öneriyor:

Çocuğunuzun internette ne yaptığını biliyorsanız, ona yardımcı veya destek olabilirsiniz fakat bu bilgiyi dikkatli bir şekilde kullanın.



Çocuğunuzla sosyal medyada ne kadar zaman geçirebileceği konusunda konuşun. Çocuğunuzu okulda veya geceleri sosyal medya kullanmamaya ikna etmeye çalışın.



Çocuğunuzun sosyal çevresini sınırlamayın fakat arkadaşlarını seçerken dikkatli davranmalarını öğütleyin.



