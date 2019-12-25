'Ebeveynler çocukların internette geçirdikleri süreye karışmıyor'

Dijital aktivitelerin alışkanlık haline gelebileceğine ve çocukları gerçek dünyadan ciddi bir şekilde koparabileceğine dair şüphe yok. Modern ebeveynlerin yarısından fazlası internete ayrılan süre konusunda çocuklarına güvenmeyi tercih ediyor. Daha da ilginci bu yönelim annelerde daha sık görülüyor. Anneler internete ara verme konusunda çocuklarına daha çok güveniyor. Türkiye’de annelerin yüzde 69,9’u bu şekilde davranırken babalarda ise bu oran yüzde 59,4.

Ancak konu yalnızca ebeveynlerin kontrolü bırakıp internette geçirilen süre için çocuklarına güvenmesiyle sınırlı değil. Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 52,3’ü çocuklarının internette neler yaptığını kontrol etmeye gerek duymuyor. Çocuklar çevrim içi uygulamalara ve internette dolaşmaya daha yatkın olsalar da siber riskler yalnızca bir tık uzakta olduğundan bu çok riskli bir strateji haline geliyor.

Yapılan araştırma, çocukların internet aktivitelerine yönelik bu yaklaşımın yanı sıra ebeveynlerin kendi cep telefonu alışkanlıklarını veya internette geçirdikleri süreyi de kısıtlamadıklarını ortaya çıkardı. Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 73,1’i internete bir şekilde bağımlı olduklarını kabul etti. Daha da ötesi, yüzde 82’lik büyük bir bölüm internet bağlantılı mobil cihazlarını çocuklarının yanında veya evde kullandığını, yüzde 57 oranında bir kısım ise internet veya mobil cihazların çocuklarıyla konuşmalarının arasına girdiğini söyledi.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, “İnternet ve dijital hizmetler çocukların dikkatini uzun süre cezbedecek çeşitli içerikler sunuyor. Gerçek hayatın çok daha cazip olabileceğini unutmamak gerek. Özellikle ebeveynler çocuklarına zaman ayırıp ortak faaliyetler yapmalı. Ayrılan bu zaman aileler ve arkadaşların özel bağ kurup anıları paylaşmaları için çok önemli.” dedi.

Kaspersky, çocuklarınızın internette geçireceği süreyi düzgün bir şekilde ayarlayabilmeniz için şunları yapmanızı öneriyor:

Çocuklarınızın sizden ilgi beklediği anlarda cihazınızı bırakarak onlara önem verdiğinizi gösterin.



Çocuğunuz internette çok fazla vakit geçiriyorsa hemen kısıtlamaya gitmeyin. Bunun yerine bu konuyu onlarla sakin bir şekilde konuşun, böylece uzun vadede zararlı olabilecek olumsuz tepkilere yol açmazsınız.



Boş vakitlerinizde farklı ve ilgi çekici şeyler yaparak çocuklarınızın cihazları olmadan zaman geçirmek istemesini sağlayın. Bunun için onları yeni bir spor dalına yönlendirebilir veya tüm aile birlikte daha fazla aktivite yapabilirsiniz.



Sosyal medya ve diğer iletişim araçlarının kullanımı için temel kurallar belirleyin. Bunların okul hayatını veya arkadaşlarıyla gerçek dünyadaki ilişkileri etkilememesini sağlayın.



Tüm aile için belirli kurallar koyun. Böylece çocuğunuz ailede internet kullanımı konusunda haksızlığa uğradığını düşünmesin. Bunun için yemek masasında telefon kullanmamayı, belirli bir saatten sonra cihaz kullanımını bırakmayı veya yatma zamanı geldiğinde cihazları başka odaya koymayı düşünebilirsiniz.