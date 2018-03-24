EA'in yapay zekası Battlefield 1'i böyle oynuyor!

EA Games'in SEED olarak anılan Olağanüstü Deneyimler için Arayış Birimi yapay zeka çalışmalarına, Battlefield 1 ile devam ediyor. Battlefield 1 oynayan yapay zeka, oyunu oynayan insanları izleyerek oyunu öğreniyor, ardından da taklit etmeye başlayarak botlarla mücadele ediyor.

Şirketten gelen açıklama ise yapay zeka botlarının gerçek oyuncular gibi mühimmat ve sağlık toplayabildiği yönünde. EA Games'in bu başarısının ardında yatan SEED'in teknik direktörü Magnus Nordin, uzun zamandır, otomatik öğrenim sağlayan yapay zeka teknolojileriyle ilgileniyor. Nordin, daha öncesinde de Google'ın Deepmind projesinde yer alıyordu. Bu proje ise yapay zekaya Atari oyunlarını tek başına oynamayı öğretiyordu. Yapay zekanın Battlefield 1'de sadece tek tabancalı botlarla mücadele edebildiğinin altını çizen Nordin, bundan sonraki süreçte yapay zeka konusunda daha karmaşık stratejiler üzerine yoğunlaşacaklarını söylüyor.